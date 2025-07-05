無人機維港夜空匯演慶建造商會105周年 魯班精神創新求變

農曆六月十三「師傅誕」，是紀念魯班先師誕辰的重要日子，對建造界而言更是年度盛事。適逢香港建造商會成立105周年之際，將於7月舉辦「香港建造商會105周年誌慶暨魯班節2025」，其中最矚目的活動是建造界首個「翱翔百年 智建未來」無人機匯演，屆時800架無人機將於7月10日晚上7時30分在維港夜空上演一場精彩絕倫的視覺盛宴，以現代化方式宏揚魯班精神。



魯班精神：創新求變建未來

香港由一個小漁港發展成為國際大都會，建造業功不可沒。商會自1920年成立以來，一直引領行業革新，會員參與眾多建設，包括無數重要基建和地標大廈項目。商會籍此105周年慶典之際，特別策劃了「翱翔百年 智建未來」無人機匯演，以嶄新科技慶祝魯班節和展示香港建造業的輝煌成就。

香港建造商會會長廖聖鵬工程師表示：「建造商會過去一直引領建造業革新，我們很榮幸能於今屆『魯班節』打造建造界首個無人機匯演，與港人和遊客一同見證香港建造商會、建造業及港人105年來群策群力，共同建造的璀璨香港。我們期望繼續積極以創新科技鞏固業界發展，充分發揮香港的無限潛力，展示建造業的創新活力。」

800架無人機點亮維港夜空 展現香港建築魅力

可愛的熊貓揚帆維港，寓意香港乘風破浪，展現多元魅力！

7月10日晚上，800架無人機將在維港上空編織出各種動感圖案，為市民和遊客帶來一場視覺盛宴。匯演將歷時約15分鐘，由形象親切的「魯班弟子」帶領，寓意凝聚新世代的智慧和活力。無人機將陸續拼湊出香港的標誌性建築及交通工具，包括啟德體育園、青馬大橋、渡海小輪等，展現香港的城市建設成就和文化特色。此外，可愛的熊貓揚帆維港的圖案，更呼應了政府近年推動體育運動和盛事經濟的政策，展現香港的多元魅力。

青馬大橋，連接過去與未來，見證香港的輝煌成就。 7月10日，它將在無人機的演繹下閃耀維港。

無人機幻化成宏偉的啟德體育園，展現香港的活力與動感，點亮城市未來！

結合傳統與現代 展現魯班精神的傳承與創新

這次無人機匯演不僅是一場視覺盛宴，更體現了香港建造商會對魯班精神的傳承和創新。無人機技術作為一種新興科技，與傳統的建造行業相結合，展現了建造業不斷求變、追求卓越的精神。同時，匯演也展現了香港作為國際大都會的活力和創新精神，以及對未來發展的信心。這活動不僅展示了技術的進步，更強調了文化的延續與創新，讓觀眾感受到香港在建築領域的無限潛力。

活動詳情

香港建造商會105周年誌慶暨魯班節2025 -「翱翔百年 智建未來」無人機匯演

日期：7月10日晚上約7時半

地點：灣仔海濱維港上空

市民和遊客可前往灣仔海濱欣賞這場精彩的無人機匯演，共同慶祝香港建造商會105周年，感受魯班精神的傳承與創新！

（資料及相片由客戶提供）