數碼港引領香港創科發展　全新計劃資助區塊鏈與數字資產應用

香港作為國際金融中心及創科中心，一直積極推動區塊鏈和數字資產的發展。隨着今年八月《穩定幣條例》即將生效，政府早前亦發布了推動虛擬資產發展的新政策宣言，進一步明確行業發展方向，完善相關監管體系。宣言亦肯定了數碼港在初創企業孵化、生態圈建設等方面所作出的積極貢獻，包括商業配對、技術支援及人才培育，有助促進產業發展。

為進一步推動代幣化及區塊鏈技術應用，數碼港推出「區塊鏈與數字資產試點資助計劃」，為本地具實力的科技項目提供高達50萬港元資助，帶動創新應用實踐及推動行業持續發展。



香港區塊鏈生態圈的蓬勃發展

香港近年來積極推動區塊鏈與數字資產產業發展，憑藉其國際金融中心地位與靈活監管環境，吸引全球創新企業與人才進駐。數碼港作為本地數碼科技樞紐，2023年獲政府撥款5,000萬港元，全力加速區塊鏈生態圈發展。園區現時匯聚約 280 家區塊鏈及數字資產企業，創辦人來自 19 個國家和地區。其中3間為獨角獸企業，亦有多家持牌虛擬資產交易平台（如HashKey、HKVAX和HKbitEX），成為全港最大的區塊鏈及數字資產社群。在這強大社群之中，眾多初創企業於區塊鏈應用、資產管理等領域表現突出，持續引領行業創新發展。

CERTIZEN：去中心化身份管理

CERTIZEN專注區塊鏈身份驗證解決方案，應用於銀行、教育及醫療等領域。其資歷驗證平台將審核時間從8小時縮至2分鐘，降低行政成本並杜絕假文件。技術支持跨境人才流動與合同簽署，確保數據安全與透明。CERTIZEN的技術同時應用於金融KYC流程，實現自動化身份核查，並與大灣區企業合作，推動跨境數字身份標準建立，為區域數字經濟一體化提供技術支持。

星路科技：現實世界資產代幣化及虛擬資產交易基建

星路科技結合AI與區塊鏈技術，為基金公司和金融機構提供簡單安全的一站式數字資產管理平台。除了基金、保險、現金等傳統資產，平台同時支援整合和管理比特幣、以太幣等虛擬資產，涵蓋ETF認購、虛擬資產的場內外交易（如穩定幣兌換），以及機構級反洗錢監控功能，讓用戶管理資產更安心、更省心。

此外，星路科技亦積極推動香港資產代幣化發展，為機構提供從發行設計、上鏈到分銷的一站式服務。這些創新服務讓現實資產能以更靈活、安全的方式在線上流通，大大提升了資產管理的透明度與效率。

「區塊鏈與數字資產試點資助計劃」

數碼港積極培育初創企業，同時致力建構完善的生態圈及培育人才。為繼續推動區塊鏈和數字資產社群的蓬勃發展，數碼港推出的「區塊鏈與數字資產試點資助計劃」旨在為具典範性及高影響力、具標竿潛力的項目提供資助，每個合資格試點項目可獲80%資助，最高資助金額為50萬港元。計劃涵蓋多個領域，包括現實世界資產代幣化、穩定幣及支付解決方案、去中心化身份、Web3.0安全等範疇。企業需要夥拍一家具規模的機構作為其贊助者，展示其試點項目具備高度的商業化落地潛力。

「區塊鏈與數字資產試點資助計劃」為企業帶來難得機會，讓他們能與贊助機構合作，在真實環境中測試創新方案，助力產品從概念快速落地。資助大大減輕企業的研發壓力，而數碼港的區塊鏈社群及各類交流活動，亦為初創提供與投資者和行業領袖互動的平台。

數碼港行政總裁鄭松岩博士表示，這項計劃不僅有助加快創新商業方案實現，更推動各行業加速採用前沿技術，開發創新商業模式。「我們相信，計劃能加速創新應用落地及提升業界對管治和安全的認知。數碼港將緊貼政府方針，聯同業界及監管機構共同推動區塊鏈及數字資產生態圈的發展。」

如有興趣了解更多，請即瀏覽：https://www.cyberport.hk/zh-hk/entrepreneurship/web3_pilot_scheme/

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