避開醫美陷阱|認清Ultherapy®正廠正貨5大貼士假冒翻新探頭風險高

近年愈來愈多人選擇透過拉提療程，以無創、安全方式提升輪廓、緊緻肌膚，擁有百年歷史的醫學美容藥廠 Merz Aesthetics® 出品的 Ultherapy®及升級版 Ultherapy PRIME®一直備受青睞。坊間稱作「美版超聲刀」的Ultherapy®是目前市面上唯一獲美國 FDA 核准結合實時影像技術的非入侵式微聚焦超聲波療程。不過，最近市面上發現有假冒或翻新的探頭流通，不但療效成疑，更對用家有嚴重潛在風險，選擇Ultherapy®療程時絕對不能掉以輕心。



想安心接受療程，消費者務必認清識別正廠正貨的5大貼士！Merz Aesthetics®香港已宣布將於今年 8 月推出「Ultherapy® 正廠正貨驗證獎賞計劃」，協助公眾識別真偽來源，完成驗證更可獲贈 Häagen-Dazs禮券，安心接受療程兼享獎賞！

認明Ultherapy®正貨正廠認證5大貼士：

1｜正廠探頭精準安全 假冒翻新探頭風險極高

Ultherapy®的拉提效果，關鍵在於正廠儀器及正廠探頭所配合提供的精準度與安全性。正廠Ultherapy® DeepSEE®探頭主要備有4.5mm, 3.0mm及1.5mm 針對不同皮膚深度，獲美國FDA核准，即時探視皮膚結構，並讓醫生精準進行療程，確保能量達到目標深度，療程安全又可靠。

而且，正貨探頭在達成指定 2,400 線數後不能翻新再用。惟近期市面出現部分假冒或翻新探頭，療程效果成疑，安全性令人擔憂，若能量不精準打入皮膚，達不到拉提效果而且風險極高，或會造成灼傷。此外，使用假冒或翻新探頭，更可能導致原有的Ultherapy®或 Ultherapy PRIME®系統失效，引發不可預測後果，對用家構成實質傷害。

2｜正廠探頭設獨立QR碼可追溯 假冒翻新探頭來源不明

要分辨真假探頭，可簡單以QR碼進行認證。每支正廠Ultherapy®探頭均設有獨立序號及QR碼，可追溯至購買診所來源，假冒或翻新探頭或未能通QR碼認證，來源成疑，風險極高。此外，正廠Ultherapy®探頭印有清晰有效期限（自生產日起計 12 個月）。任何過期探頭均不應使用，亦無臨床數據支持其效能，使用後可能對病人構成風險。

3｜選用 Ultherapy®官網授權診所療程 場內設認證證書

想確保療程安全，最直接的方法就是選擇官方認可的診所或醫美中心。Ultherapy®官方網站ultherapy.com.hk定期更新使用正廠正貨 Ultherapy®儀器與探頭的診所及醫美中心名單，並會每年頒發證書予Ultherapy®原廠儀器和正廠 Ultherapy®探頭，以及「Ultherapy®正貨探頭認證標誌」供授權診所及醫美中心在場內展示。消費者應選擇官方授權診所的療程，確保使用原廠儀器與正貨探頭，其他未經授權的平行進口產品，未必符合原廠規定的儲存與處理標準，可能影響產品的安全性與療效。

4｜「正廠正貨驗證獎賞」8月啟動 簡單三步核實真偽

為了協助消費者辨識正廠正貨，Merz Aesthetics®香港 將於2025年8月正式推出「Ultherapy® 正廠正貨認證獎賞計劃」。消費者只需簡單3步完成驗證：

1. 掃描儀器機身上的QR碼核實真偽，仿冒機器通常無法提供QR驗證；

2. 拍攝探頭QR碼並上傳至官方網站，即時驗證真偽；

3. 成功完成上述「兩步驗證」可獲贈港幣100 元Häagen-Dazs禮券（數量有限，僅限香港地區），享受安心療程同時獲獎賞，一舉兩得！

5｜舉報懷疑假貨、翻新探頭 打擊未授權行為

Merz Aesthetics®香港將繼續對銷售及使用假冒儀器、翻新探頭，或未經授權改裝及維修 Ultherapy®或Ultherapy PRIME®系統的個案採取堅決執法行動，鼓勵醫療夥伴與消費者通報懷疑使用假機、假頭探及翻新探頭等行為，共同維護醫學美容行業的專業標準與病人安全。

醫美療程關乎個人健康與安全，絕對不容忽視。消費者在選擇 Ultherapy®療程時，務必要提高警覺，認清正廠儀器與探頭，選擇列於官方網站的授權診所或醫美中心的療程，並可參與即將於8月推出的「Ultherapy® 正廠正貨驗證獎賞計劃」，親自核實產品真偽，避開美容陷阱，保障療程安全可靠！

如欲了解更多資訊，請瀏覽網站：www.ultherapy.com.hk

（資料及相片由客戶提供）