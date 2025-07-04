考起阿媽！孫慧雪仔仔想做「麥型師」？解鎖澳門遊學新玩法

星級靚媽孫慧雪（雪雪）最近被剛剛八歲的大仔Riley（水哥）的一個願望考到，皆因水哥突然表示想成為「麥型師」！究竟「麥型師」是指髮型師，還是網絡潮語？雪雪被水哥的要求弄得一頭霧水，立即上網找答案！原來，「麥型師」與澳門「的旅遊吉祥物「麥麥」有關！這隻可愛的黑臉琵鷺正是「麥麥遊學造型創作比賽2025」的主角！由澳門特別行政區政府旅遊局主辦，《香港01》旗下頻道「01親子」全力支持的比賽，誠邀各位充滿創意的香港學生，一起為麥麥設計獨一無二的遊學造型！



水哥激發媽咪遊學魂 澳門邊玩邊學話咁易

水哥一聽到可以為麥麥設計新造型，雙眼立即發光！更向媽媽雪雪表示想去澳門遊玩！看來澳門的魅力確實令大人、小朋友都難以抗拒！雪雪也表示，以前從未想過去澳門遊學可以這樣方便，也想與仔仔一起到澳門邊玩邊學！

澳門不僅擁有各式各樣的博物館，還有許多美麗的自然景觀、豐富的歷史文化遺產，更是聯合國教科文組織評定的「創意城市美食之都」！無論一家大小想探索歷史悠久的世界遺產，還是品嚐令人垂涎的葡撻和豬扒包，澳門可以大滿足！

那麼，「麥麥遊學造型創作比賽」究竟是如何進行的呢？

比賽詳情：

比賽專為香港幼稚園生及小學生而設，分為「填色」及「造型設計」兩大類別。

• 填色比賽（幼兒組）： K1-K3幼稚園學生可參加填色比賽，主題為「澳門創意城市美食之都」，參賽者需發揮創意，為麥麥設計一個充滿澳門美食元素的造型！

• 繪畫比賽（小學組）： 小學組分為初小（小一至小二）、中小（小三至小四）及高小（小五至小六）三個組別，每個組別均有不同主題：

- 初小組：「澳門的博物館」

- 中小組：「澳門的自然生態」

- 高小組：「澳門世界遺產」

無論小朋友喜歡繪畫還是設計，都能找到適合的組別！立即發揮無限創意，為麥麥設計一個最具魅力的遊學造型！

參加方法：

1. 學校集體遞交

學校須經「麥麥遊學造型創作比賽」活動網頁，填寫報名表格，再由學校收集參賽作品並遞交。學校可選擇網上（於Google Drive上載所有學生參賽作品）、電郵、親遞或郵遞方式提交作品。

電郵：parenting@hk01.com

郵寄地址：香港新界葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1座7樓

2. 個人遞交（只限網上遞交作品）

參賽者須經「麥麥遊學造型創作比賽」活動網頁，填寫報名表格， 並把作品電郵至 parenting@hk01.com

截止日期: 2025年7月14日

立即行動，與水哥一起成為「麥型師」，贏取豐富獎品，更可加深對澳門的認識！說不定，小朋友的作品還有機會成為澳門旅遊的新標誌！

大家一起認識麥麥

麥麥是一隻可愛的黑臉琵鷺，牠戴著探路者帽子，儲存了所有澳門節日、旅遊及天氣變化的資訊！牠胸口還有一個以聖母雪地殿堂窗戶為概念的徽章，每天出門前都會佩戴！牠還有一盞心愛的提燈，是牠出生前就存在的寶物！

想與麥麥一起探索澳門的精彩？立即參加「麥麥遊學造型創作比賽2025」！

詳情請瀏覽「麥麥遊學造型創作比賽」活動網頁

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