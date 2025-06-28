職業博覽｜北京IT優才求職　稱孩子明年考DSE　冀來港發展

第二季「2025香港國際人才職業博覽會」今日（28日）舉行，活動由勞福局及人才服務辦公室等任策略夥伴，有約36個大型企業和機構參與，來自金融、創新科技、製造業範疇。有來自北京的優才稱，於當地外企從事資訊科技工作有16年，職位已達到「天花板」級數，近年也開始創業。他指，來港發展的其中一個原因是考慮小朋友教育，趁博覽會覓到資訊科技工作，如未能找到合適工作，會考慮在香港創業。



「2025香港國際人才職業博覽會」今日（28日）迎來第二季，今次專場聚焦於「創新科技、工業製造與智慧城市等行業」。（馮藹怡攝）

「2025香港國際人才職業博覽會」今日（28日）迎來第二季，今次專場聚焦於「創新科技、工業製造與智慧城市等行業」。（馮藹怡攝）

「2025香港國際人才職業博覽會」今日（28日）迎來第二季，今次專場聚焦於「創新科技、工業製造與智慧城市等行業」。（馮藹怡攝）

小朋友目標升港大學 盼享優質教育

來自北京的滕飛於去年10月通過優才計劃，在今年1月領取了香港身分證。他表示在外企從事資訊科技工作有16年，當時已任職副總，形容職位已達到「天花板」級，自己近年亦開始創業。他今日來到博覽會，期望能夠找到與本行相關的工作，「因為很多經驗和資源都可以重複使用」；如果未能找到合適的工作，他表示也會來港開公司。

滕飛表示，除了想在香港有工作發展外，孩子的教育也是他選擇在港發展的原因之一。他表示，孩子正在內地讀高中，今年年初轉去國際學校，明年將要備戰文憑試考試，目標是考入香港的大學，享受更優質的教育資源。

滕飛也稱讚政府舉辦今次博覽會，為求職者提供了面對面與企業溝通的渠道，「尤其像我這樣多年沒有找過工作的人，需要一個面對面接觸的機會。」博覽會結束後，他表示自己也會上網大規模地投履歷給各企業。

來自北京的滕飛通過優才計劃來港，他表示自己在外企從事資訊科技工作有16年，職位已達到「天花板」，而自己近年也開始創業。（馮藹怡攝）

「2025香港國際人才職業博覽會」今日（28日）迎來第二季，今次專場聚焦於「創新科技、工業製造與智慧城市等行業」。（馮藹怡攝）

港大深圳碩士目標月薪10萬 冀從事網絡安全工作

來自深圳、在香港大學就讀金融與商業管理碩士的楊先生，今日也前往博覽會尋找心儀工作。他指在深圳已經從事4年網絡安全工作，本身月入已達10萬，希望在港從事相同行業，月薪能達到10萬以上。他續稱，來港發展也是為了讓孩子享有更好的教育資源。

楊先生稱讚政府在幫助人才尋找工作方面推出不少措施，例如常舉辦優才和高才諮詢會議，讓更多人能夠找到合適的工作。

上海人才Vickie：不擔心適應不了香港工作環境

38歲來自上海的Vickie正在申請優才計劃來港，她本身從事風險控制工作，今日特意前往博覽會尋找相關工作。被問到是否擔心不適應香港的工作環境時，她就坦言不擔心，因為自己錯在英國都生活了好幾年，相信能夠應付到新環境。

今年38歲來自上海的Vickie正在申請優才計劃來港，而她今日也特意前往博覽會尋找工作。（馮藹怡攝）

參展機構截止11時半收到約20份履歷

第二季博覽會有約36個大型企業與機構參展，吸引了不少人才前來諮詢。其中新鴻基地產發展有限公司旗下的數碼通截止11時半，已經收到約20份來自畢業生或高才通的履歷。

負責數碼通人力資源的員工就表示，公司會根據市場需要去挑選合適的人才，不同工作亦有不同的條件，例如AI工程師就需要2至3年相關的工作經驗。

創新科技及工業局局長孫東表示，根據去年11月發表的2023年人力資源預測報告，預計到2028年，創科界將面臨人才短缺。高需求職業包括數據分析師、人工智能專家、新能源科技、微電子及製藥等領域的創科專才。他強調，人才是推動創科發展的關鍵資產，香港渴望人才，也準備好接納人才。