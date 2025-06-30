為何西九高鐵的士站排長龍？張欣宇突擊解謎：「過海」分隊不合理

西九高鐵站的士站總有乘客大排長龍，為了找出問題癥結，「香港新方向」立法會新界北議員、立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇於周六周日夜晚到現場考察，發現問題並不在於的士數量不足，而是的士受限於「過海」與「不過海」的服務範圍，被不按比例地分隊接載前往港島與非港島的乘客，影響了整體運力和輪轉效率。張欣宇就此呼籲社會反思和討論：對於一個以交通緊湊密集著稱的城市而言，容許的士自行以「過海」和「不過海」劃分服務範圍和收費安排，這樣的安排是否已經不合時宜？



周日（6月29日）晚上，10:27至10:40的13分鐘內，西九高鐵的士站總共發出了95輛非過海的士，18輛過海的士。（張欣宇Facebook）

剛過去的周末，張欣宇一連兩晚於Facebook專頁發表貼文，記錄他突擊考察西九高鐵士站並解開乘客大排長龍之謎。原來，陸港通關之後，他總是收到關於高鐵的士站等候時間過長的投訴，即使港鐵已將傳統排隊改為派籌輪候，投訴仍然不絕於耳。

上周六（6月28日）晚上10時半，張欣宇在現場觀察近一小時，終於找到問題癥結：不是的士數量不足，而是上客輪轉太慢。他解釋，當時只有3個上車位，導致正在候車的需求始終保持在40輛以上，而隨着各地尾班車逐漸到站，候車的需求自然出現越積越多的趨勢，也就無法避免出現人群聚集、等候時間過長的情況。不過，他也指出，高鐵的士站實際上有6個上車位，只是因為車輛以「過海」與「不過海」平均分配上車位，導致現場出現了嚴重的空間資源錯配：9成前往九龍/新界的客人集中使用3個「不過海」的上車位，供不應求；而前往港島的客人雖然不到1成，卻也有3-4個上車位，無人問津。張欣宇就此提出，應該盡可能將更多上車位分配予「不過海」的乘客，以加快輪候，縮短候車時間。

到周日（6月29日）晚上，張欣宇繼續跟進西九高鐵站的士排隊事宜。他提到，上述貼文發表後，運輸署官員和港鐵管理層已經分別與他聯絡，表示會馬上試行新的安排加快疏導。此舉令他倍感意外，「香港面臨的種種問題雖多，但倘若多一些官員有這份盡職之心，不愁找不到解決問題之道。」於是，他再次於同一時間，在沒有知會相關部門的情況下，到訪西九高鐵的士站，發展情況確實有所改善：以10點半的流轉速度推算，「非過海」的士載客量可達440架次/小時，而乘客從取籌到上車的時間大約為15分鐘，「尚算可以接受。」不過，張欣宇重申，西九高鐵的士站的總運力應該可以達到880架次/小時，但礙於同期「過海」的士載客量只有80架次/小時，導致該站整體而言只發揮了6成運力。

「數字印證了我昨日的一個觀點：將市區的士的服務範圍切分為『過海』及『不過海』，影響了的士的整體運力和運作效率。」兩晚的突擊考察，更加堅定張欣宇的判斷，認為問題癥結在於容許的士自行以「過海」和「不過海」劃分服務範圍和收費安排：「為何直到今天，我們還在公開允許的士存在『過海』和『不過海』的排隊區分，甚至不同的收費安排？對於一個以交通緊湊密集著稱的城市，這種安排的持續存在，實在缺乏科學理據。」他最後說，的士「過海」與「不過海」之分固然有其歷史遺留因素，但九龍加港島的總面積只佔本港陸地面積約十分之一，為了照顧部分司機的方便，卻要犧牲乘客出行體驗和城市運作效率，「這樣的安排是否已經不合時宜，值得充分討論和深思。」