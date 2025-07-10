第三屆香港開心購物節7.1啟動 謝邱安儀:凝聚力量共迎挑戰拓商機

香港零售管理協會響應政府鼓勵市民留港消費，於7月1日至8月31日第三屆「香港開心購物節」，延續「香港好禮．有禮」主題，涵蓋超過 180 個品牌，夥13發券平台及10大界別合作，向香港市民及遊客派發總值超過19億元的消費優惠啟動。今屆「香港開心購物節」啟動禮由商務及經濟發展局副局長陳百里出任主禮嘉賓 ，並獲香港旅遊發展局主席林建岳拍片祝賀支持。



香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，樂見今年活動獲得很多不同界別支持，希望藉著「香港開心購物節」這個活動，繼續凝聚各界力量，共同推動零售、旅遊，及各行各業發展，為香港創造新機遇。



香港零售管理協會今年暑假舉辦第三屆香港開心購物節，大會在6月26日舉行啟動禮。(黃寶瑩攝)

謝邱安儀：凝聚各界力量禦洪流 銀髮經濟能為業界注入活力

謝邱安儀在啟動禮致辭時表示，目前外圍環境不明朗，各行各業面對不少經營壓力，協會希望藉著「香港開心購物節」繼續凝聚社會各界的力量，共同推動零售、旅遊及各行各業的發展。她感謝中央政府惠港政策落實，特區政府大力推動盛事經濟，以及啟德體育園啟用，遊客人數正逐步增加，為業界帶來人流和商機，並相信透過跨界別的多方合作，將可一同抵擋這巨大的挑戰，共同為香港的經濟努力寫下新篇章。

謝邱安儀在啟動禮致辭時表示，相信透過跨界別的多方合作，將可一同抵擋這巨大的挑戰，共同為香港的經濟努力寫下新篇章。(黃寶瑩攝)

同時，謝邱安儀特別看好銀髮市場，強調零售業正密切關注這市場發展。銀髮族市場目前佔香港GDP達11%，根據政府預計，於2034年市場規模可達4,960億元。她指，「本屆購物節重點響應政府發展銀髮經濟的號召，為銀髮族提供涵蓋食品、個人護理、保健產品、電子設備、餐飲及體檢服務等多元化優惠，全方位滿足銀髮族的消費需求。」

她期望業界能將人口老齡化的挑戰轉化為商機，既為業界注入活力，也為銀髮族創造更多消費選擇。雖然近年香港營商環境經歷重大轉變，但只要業界保持開放態度，靈活調整策略，積極轉型創新，必能找到新的發展機遇。

零售業開拓嶄新體驗 吸引更多新客群

商務及經濟發展局副局長陳百里於啟動禮上表示，近年市民與旅客的消費模式不斷演變，令零售業面對前所未有的挑戰。欣見業界積極尋求創新出路，透過跨界別合作，或將文化及創意元素融入產品及服務之中，吸引更多新客群，開拓嶄新體驗。只要業界齊心合力，發揮創意思維，必定能迎難而上，把握時代機遇。

商務及經濟發展局副局長陳百里於啟動禮上表示，欣見業界積極尋求創新出路，只要業界齊心合力必定能迎難而上。

林建岳：籲業界攜手營造熱鬧氛圍 讚揚前線落實優質服務

隨著中央政府惠港政策實施及啟德體育園等基建陸續啟用，香港旅遊業呈現復甦態勢。數據顯示，今年首五個月訪港旅客突破2,000萬人次，同比增長12%，其中非內地市場增長尤為強勁。

香港旅遊發展局主席林建岳樂見到訪港旅客數字持續增長，香港零售管理協會一直是旅發局的重要夥伴，當局將繼續與零售業界緊密合作，推動行業協同發展，相信社會各界將群策群力，延續這股好勢頭。香港零售管理協會推出的「香港開心購物節2025 - 好禮‧ 有禮」，正好跟旅發局的推廣策略相互呼應，攜手營造熱鬧氛圍，吸引旅客消費。

今屆「香港開心購物節」啟動禮獲香港旅遊發展局主席林建岳博士, GBM, GBS拍攝短片祝賀支持。

另外，他亦特別讚揚參與品牌簽署「香港有禮服務約章」，以專業優質服務展現香港的好客之道，讓旅客享受稱心滿意的購物體驗。

香港零售管理協會今年舉辦第三屆香港開心購物節，大會在6月26日舉行啟動禮，部份參與商戶派代表出席。 (黃寶瑩攝)

開心購物節齊集業界力量 參與商戶、優惠金額齊創新高

今年「香港開心購物節」進一步深化與多個界別的合作，匯聚各方力量，包括零售、餐飲、 旅遊、酒店、會展、商場、銀行、航空及跨境交通、聯同政府機構，和十多間電子支付平台和媒體。

香港零售管理協會副主席黃曦嵐表示，今次業界對「香港開心購物節」反應熱烈，參與公司超過180間、參與店舖逾5,000間，規模創歷屆之最，並同時推出總值超過19億港元的消費折扣，優惠力度更是按年大增五成。無論是本地消費的客戶或是海外消費的客戶，都希望帶給他們一個良好的消費體驗。

香港零售管理協會副主席黃曦嵐表示， 他期望「香港開心購物節」可以帶旺香港整個零售市道，更希望可以打造品牌效應。

黃曦嵐又指，在提供貼心的優惠及優質服務的同時，今年合作的消費平台多達13間，亦創出新高。這些平台不但帶動整個開心購物節的信譽，亦有助發放資訊予不同客戶，讓商家更易接觸目標客戶。

他期望「香港開心購物節」可以帶旺香港整個零售市道，更希望可以造成品牌效應。「來到香港開心購物節的第三年，我們希望能讓港人、內地旅客及海外旅客感受到我們香港零售業界的努力。」

「有禮店舖」選舉 持續推動優質服務

各參與商戶優惠於《香港01》、AlipayHK、支付寶、多個 Alipay+合作錢包、AR LENS、八達通、 Tap & Go 「拍住賞」 、 BoC Pay+、HOY電視、PayMe、WeChat Pay HK、微信支付、環島中港通WeChat小程序等13 個平台發放，市民可留意每個主題類別，把握優惠盡情消費。

除了提供消費折扣優惠等「好禮」禮品外，今年亦繼續透過「有禮店舖」選舉，推動業界持續提升服務水平。 消費者只需在參加商戶店舖內，掃瞄由協會或 AR Lens 提供的二維碼 (QR CODE)，便可投票選出心儀的「有禮店舖」。

第三屆香港開心購物節送出19億好禮 由13個支付平台發放

香港零售管理協會於7月1日至8月31日舉辦第三屆「香港開心購物節」，延續「香港好禮．有禮」主題，匯聚零售、餐飲、旅遊、酒店、會展、商場、銀行、航空及跨境交通、聯同政府機構，和十多間電子支付平台和媒體等超過 180 個品牌參與，合共推出總值超過19億港元的消費折扣。

是次購物節共分為四大主題，並於不同時段以限量禮品／現金券形式，或購物折扣、 優惠券、 買一送一等發放超過 300 項禮遇，涵蓋零售業各個範疇，以下為第三屆香港開心購物節 4 大主題及舉行時段：

-7月01日至7月14日﹕ 愛玩樂．愛飲食

-7月15日至7月28日﹕ 時尚美．好品味

-7月29日至8月11日﹕ 購物趣．嘆世界

-8月12日至8月31日﹕ 愛美麗．展活力

《香港01》已是連續三屆成為「香港開心購物節」的合作夥伴，且是「香港開心購物節」優惠發放平台，讀者可透過App內領取逾百款優惠券，盡情享受購物折扣優惠。