春記文具店與CASIO計算機 那些在數碼時代不被取代的記憶與人情味

還記得你上一次走進文具店是什麼時候嗎？在香港，曾經遍布大街小巷的文具店，如今卻越來越少，老字號更是屈指可數。但就在尖沙咀樂道的繁華地段，春記文具店，這家屹立61年的老店，依然堅守著，為香港人保留了一份珍貴的文具情懷。春記不僅是一家文具店，更像是一個時代的縮影。從孩提時代的鉛筆橡皮，到學生時代的筆記本和CASIO計算機，再到工作後的鋼筆和辦公用品，春記陪伴著一代又一代香港人成長。說到CASIO計算機，它幾乎是每個香港學生的共同記憶，今年它亦走到60周年，與春記一同見證了香港的時代變遷。



從算盤到CASIO計算機 回味香港舊時光

在尖沙咀喧囂的樂道，春記文具店靜靜地迎來了它的61周年紀念。這家樸實無華的文具店，不僅是香港幾代人的集體回憶，也是CASIO計算機在香港發展的重要見證者。

春記的歷史可以追溯到1964年，當時鄭太的家翁在尖沙咀赫德道一棟大廈的樓梯底下開了一家小店，主要售賣涼果、雜貨和一些簡單的文具。後來，鄭太的丈夫接手了生意，並於80年代將店舖搬遷至樂道現址，擴大了經營規模，增加了文具種類，也開始銷售CASIO計算機。如今，鄭太繼承了家族事業，繼續為在尖沙咀工作及居住的市民提供服務。

鄭太回憶在計算機面世之前，自己也是用算盤學計數，後來於CASIO於1965年推出的電子桌上計算機「001」，是全球首款配備記憶功能的桌上型電子計算機，她指：「60年代一部CASIO計算機售價約200港元，但當時普通工程師月薪只有500港元，可想而知那時計算機是專業人士的身份象徵。」

隨著科技進步與普及，CASIO計算機亦逐漸走進尋常百姓家，尤其是學生群體。鄭太說：「到了70、80年代，計算機開始普及，學生、家長都會在春記找CASIO計算機，因為知道它夠耐用、精準，又有香港考評局認可。」至今，香港考評局仍規定考生需攜帶指定型號計算機入場，CASIO憑其歷史悠久與可靠性，亦繼續穩佔市場。

除了學生，鄭太又指當時其實所有人都需要有一部計算機，「因為太方便了，所有文職工作的人都會有一部在桌上，後來CASIO更推出會出紙記數的計算機，所有店家、會計師等都會要一部，方便結算紀錄。」在電腦及智能電話未普及的時代，亦是計算機最輝煌的時代。鄭太自己亦特別懷念早期的CASIO計算pp機，她笑言：「當年的CASIO計算機熒幕有綠色液晶顯示，可以看得得好清晰，但現在好多黑白字幕，我要好認真看才可以。」

鄭太指1967年CASIO推出的可以將數值和計算結果列印在紙卷上，方便用戶日後查證或保存記錄的計算機，令當時大大小小的公司及會計師都趨之若鶩，視為必備工具。時至今日，CASIO的HR及FR系列出紙計算機依然歷久彌新，是舊式店鋪及會計的常用工具。

鄭太最懷念的是1979年製造的電子計算機CASIO S-2 桌上型計算機，採用的是VFD螢光管顯示器 。

在未有遊戲機的八十年代，內置遊戲功能的計算機 MG-880，曾經令大家機不離手，CASIO 在2023年亦再度推出復刻版 SL-880，再現曾經風靡全球的遊戲計算機，成功吸引不少愛好者收藏，重拾他們的童年回憶與樂趣。

讓新一代驚喜的「文具藝術館」

鄭太指與講求效率的網購不同，在春記購物是一種享受。你可以慢慢瀏覽，細細挑選，感受每一件文具的獨特魅力。

進入數碼時代，文具店逐漸沒落，許多小朋友以為文具只在「十蚊店」有售。但對準備DSE考試的中學生來說，春記文具店卻是意外的發現。香港考評局規定考生須使用指定計算機，CASIO的fx-50FHII等型號因可編程及內建公式與親民價格深受青睞。鄭太太笑言：「有中學生買完計算機，會留低好耐，拿著文具慢慢研究，說未試過見這麼多文具。」春記的兩層店面，貨品琳瑯滿目，從原子筆到罕見文具，無不吸引年輕人探索，這種「文具藝術館」的體驗，讓新一代重新認識文具店的魅力。

網購的便捷讓許多實體店舉步維艱，但春記卻依然保持著活力。鄭太認真說著，覺得春記的靈魂在於「人情味」，她形容：「春記如一本「人情味說明書」，因為我們亦提供維修與諮詢服務，好像會有客把壞了的計算機帶回來，我們就會幫助他去找維修，不同的文具我們亦會教客人去用，一字一句的交流，不是網購可以取代到的。」

問鄭太，智能手機及電腦如此方便，又會擔心計算機被完全取代嗎？「計算機的賣點就是夠『專注』，打開電腦、手機好多時會被分心，加以考試也不能用電話，學生一定要用計算機；公司枱面放上一部計算機，一開就使用，方便之餘又夠專業。我相信計算機是不會被替代。」鄭太亦補充春記與計算機一樣都與時並進，她解釋：「以前的文具店種類好少，因應客戶的需求，現在我們的文具亦變得五花百門，實用的有、花巧的都有，以至不同的國家品牌都有提供。而計算機亦同樣不斷有改變，好像CASIO計算機從以前只有黑白灰，到現在60周年亦新推出有不同顏色及款式，相信大家在工作的枱面，有部漂亮的計算機，亦會令心情更好。」

為慶祝CASIO計算機問世 60周年，CASIO 隆重推出紀念限定版 MS-20UC-J 系列，每一款設計皆融合了日本深具文化寓意的傳統圖案與經典色彩，富有濃厚的東瀛美學，為日常文具注入藝術與情感。

CASIO與時並進，並更關注使用者的需求，於2022年推出兩款符合人體工學設計計算機JE-12E及DE- 12E系列。這兩款計算機的操作面向右傾斜3°，按鍵排列成階梯狀，專為右手慣用者而設，讓使用者打字更輕鬆自然。

展望未來，鄭太太希望春記的人情味能傳承下去。「春記不單止賣文具，更賣一份感情。」CASIO亦承諾以匠人精神為基礎，打造出更貼近現代需求的計算機。春記與CASIO提醒我們，有些簡單的美好，永遠無法被取代。

（資料由客戶提供）