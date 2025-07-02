歌唱導師林俊一涉非禮11男　開聲等為由摸下體　稱想成名性侵普遍

曾參加無綫節目《中年好聲音》的歌唱導師林俊一，被指多年內非禮11名男性，當中包括未成年人士，何否認指控，案件今(2日)在區域法院開審。控方開案陳詞透露，事主大多為被告的學生，被告以改善唱功、開聲等理由，撫摸及拍下多名事主的下體，及壓他們恥骨，亦有借機吻面及攬腰等，他性侵其中一名男事主時，該事主的女友亦在場並目擊過程。一名15歲的事主被觸碰下體，被告對他說：「假若你想成名，被性侵是普遍的。」該事主後來報警令事件曝光，其他事主亦相繼報警。



被告林俊一（38歲，歌唱導師），被控17項猥褻侵犯罪及3項普通襲擊罪，指他於2019年2023年間，分別於長沙灣順利商業大廈、葵涌豪華工業大廈及長沙灣昌發大廈，兩度猥褻侵犯男童X，及多次非禮或襲擊另外9名男子，另涉於2008年曾非禮男子I。

被告林俊一否認非禮罪在區域法院受審。(被告FB截圖)

控方開案陳詞指，被告是一名自由職業者，教授唱歌，本案11名事主中，有10人是被告的學生。

在事主B的女友面前拉下B的褲

在2020年4月20日至6月9日間，被告聲稱要為事主B按摩以改善其唱歌能力，遂要求B脫去上衣躺在床上，卻突然拉下B的長褲至大腿位置，隔內褲反手抱著B，並用力向上抽動一下。事發時，B的女友與B一起上課，她目睹整個過程。

以音頻治療為由指示C脫衣

控方指，被告除了X以外，亦有侵犯其他男性。其中在2021年3月1日，被告以「音頻治療」可對C的發聲有幫助，C同意用這治療後，被告指示他脫去衣服，被告摸及拍攝C的陰莖並說：「你嘅啫啫仔好得意。」

以開聲修眉等理非禮

被告又以按摩、改善唱功、開聲、修眉、化妝及塗藥膏等原因為由，多次非禮另外多名男子，行為包括撫摸及拍攝他們的陽具及陰囊、按壓恥骨、吻面、攬及摸腰等。

事主F拒性行為反遭被告手淫及口交

被告亦曾要求事主F為其手淫及口交未果，於是反為F手淫及口交，更在F的肚上射精，行為至F也射精才停止，F事後感尷尬。

事主I訪問被告被推下床非禮

事主I並非被告學生，他在2008年因修讀的課程需找被告作人物專訪，故到被告家中做訪問，其後被告稱可以指導他歌唱技巧，被告卻突然把I推在床上，並脫去兩人的衣物，然後被告用其身體壓在I身上，又把下體接近I的面部要I為他口交，但I拒絕，被告把手指插入I的肛門，被告其後亦自瀆並在I身上射精。

扯下X的褲子並握其下體

事主X在2007年出生，案發時未滿16歲，為被告的學生。事發時他正在上課，其後被告要求他躺在地上做一些舒展的動作，X照做，被告問X有沒有自瀆，並要求X脫去短褲讓他觀看，X拒絕，被告便扯下X的褲子，並用手握住其陽具郁動約2分鐘。被告又對X說，他曾就讀醫科，叫X當他是大哥哥，X當時感到驚慌及覺被侵犯。

對X說想成名被性侵是普遍的

2023年7月1日，被告再次指示X做仰臥起坐，他跪在X的後方並面向X，並再問X有沒有自瀆，及後突然用他的拇指及食指，隔住內褲按其陽具1至2秒。X感到不舒服，被告卻說：「假若你想成名，被性侵是普遍的。」被告之後數次觸碰X的陽具及吻X的臉頰，並對X說：「你很可愛。」

案件公開後其他事主也報警

在2023年7月9日，X在上結他課時，告知結他老師黃先生有關事件，在黃的建議下向社工求助及報警。在案件被公開報道後，其他事主相繼報警。被告其後由內地過關返港時被捕。

案件編號：DCCC234/2024