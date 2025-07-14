數碼港｜擴建計劃打造創科新地標　開啓創科與社區共融時代

香港正加速發展為國際創新科技中心，而數碼港作為香港數碼科技旗艦，正通過第五期擴建計劃，為創科企業提供更全面的發展平台。這座嶄新的創科地標不僅配備尖端數據基建和產業協作空間，還融入綠色智慧公共設施，致力吸引全球優質企業與創科人才進駐，支持人工智能、數據科學、區塊鏈及網絡安全等尖端技術的研發創新，支撐智慧城市、金融科技、低空經濟、文藝體旅等策略性新興產業發展，全面推動本地產業的數字化轉型及智能化升級，為香港創科發展揭開新篇章。



數碼港第五期是一座樓高10層的先進辦公大樓，位於海濱公園西北側，佔地1.6公頃，提供全海景及約66,000平方米的總樓面面積，其中辦公樓面佔36,000平方米，佔目前數碼港園區總樓面面積約30%。數碼港主席陳細明形容今次擴建計劃是香港創科基建發展的重要里程碑：「第五期為創科企業提供更廣闊及具活力的發展空間，助力香港發展新質生產力，燃動策略性新興產業及未來產業發展。」

以尖端基建驅動創科脈搏

完善的基礎設施是推動創科發展的關鍵，第五期大樓配備Tier-III+級專用可持續發展數據中心，毗鄰全港規模最大的人工智能超算中心及香港互聯網交換中心（HKIX）核心地點，提供高功率密度、高效能及可靠的數據儲存及運算支援。配備專用光纖、多雲平台、10G寬頻等設施，提供超高速、低延遲的數據連接傳輸，新大樓更已獲得WiredScore鉑金評級和SmartScore鉑金評級認證，整套基礎設施將支撐香港智慧城市、金融科技等優勢創科產業及策略性新興產業發展。

促進業界交流協作的樞紐

此外，大樓特別設有可容納多達800人的多功能會議廳，為本地及國際企業舉辦大型行業活動提供理想場地，有助促進業界交流與激發思想碰撞，進一步鞏固數碼港作為創科界交流與協作樞紐的地位。新大樓亦提供靈活的工作空間和協作區域，鼓勵用戶交流互動，並設有行人天橋連接相鄰園區。

（以上為構想圖）第五期大樓設有一個可容納多達800人的多功能會議廳，是舉辦各類大型行業活動的理想場地。

（以上為構想圖）新大樓提供靈活的工作空間和協作區域，鼓勵用戶交流互動。

糅合綠色智慧的公共空間

數碼港第五期擴建計劃不僅著眼於創科發展，還深度結合社區共融理念，帶來更智慧、更可持續的公共空間。該理念體現於海濱公園的全面優化，計劃將為海濱公園增設海濱長廊、智慧設施，並提升綠化景觀與登岸設施，致力營造寵物友善環境，讓這片公共空間蛻變為集休閒、運動及科技體驗於一身的消閒好去處。

（以上為構想圖）今次數碼港擴建計劃為海濱公園增設海濱長廊、智慧設施，並提升綠化景觀與登岸設施，致力營造寵物友善環境。

社區共融理念，從海濱延伸至第五期大樓設計之上，大樓內設有超過5,000平方米的休憩空間及日落觀景台等公共設施，連同數碼港商場超過60間零售、餐飲、配套設施等，全面提升用戶及訪客的體驗，實現創新科技與優質生活的無縫結合。

陳細明主席展望數碼港擴建計劃透過結合以上優點，建構出更優質的創新社區：「第五期大樓的先進科技設施為創新技術研發及應用提供強大支持，吸引更多海内外科技企業及創科人才進駐。擴建計劃亦同時優化海濱公園，提升環境綠化、智能化及寵物友善元素，讓大眾共享創科帶來的優質生活，打造和諧共融、智慧永續的創新社區。」

數碼港主席陳細明表示，數碼港擴建計劃是香港創科基建發展的重要里程碑，為創科企業提供更廣闊及具活力的發展空間，助力香港發展新質生產力，燃動策略性新興產業及未來產業發展。

（資料及相片由客戶提供）