數碼港「人工智能 X 數據論壇」前瞻：解鎖數據潛力 驅動企業轉型

在當今瞬息萬變的商業環境中，企業如何降本增效成為了首要考量。隨著人工智能技術的迅速發展，如何有效利用數據以提升業務效率和創造新價值，成為了企業必須面對的課題。企業可如何利用這兩個關鍵元素，來增強企業競爭力？



數碼港將於7月17日舉辦「人工智能 X 數據論壇」，探討AI與數據如何為企業注入新動力，實現業務轉型與突破。這些議題不僅涉及日常業務的應用，也關乎企業在未來競爭中的優勢。

數據：商業決策的核心

數據是AI時代的基石，也是推動企業轉型的重要資源。數據驅動的決策可以助企業更準確、更深入地了解市場趨勢，識別潛在的商機，甚至可以根據數據的走勢規劃未來發展藍圖，讓企業更有效分配資源，以及減低時間及人力成本。

舉例來說，零售行業不再只看銷售數字，而是透過對顧客數據的分析，企業能夠預測市場趨勢，優化庫存，並為每位顧客提供個人化的購物體驗。這種「比客戶更懂客戶」的服務不僅能顯著提升銷售額，更能建立深厚的品牌忠誠度，使企業在激烈的市場競爭中脫穎而出，樹立良好的口碑。

AI：提升數據價值

擁有大量數據只是第一步，關鍵在於如何從中提取其價值，以助增加企業的營運效率和生產力。這時，AI扮演了至關重要的角色。AI技術能夠快速且深入分析數據，識別出人手難以察覺的模式並進行精確的預測，讓企業能更專注於戰略決策。簡單來說，傳統數據能告訴你「發生了什麼」，而AI驅動的分析能進一步預測「未來可能發生什麼」，並建議「該如何行動」。

以金融行業為例，AI可以分析交易數據，識別詐騙行為，降低風險；在製造業，AI能夠預測設備故障，實現預防性維護，確保安全；在物流業，AI能夠規劃最快且最有效的送貨路線，減少運輸成本，同時提高運輸效率。這些都顯示了AI在幫助不同行業提取數據的價值、促進業務增長方面的關鍵功能。

同時，AI和數據不僅能優化現有的商業模式，還能為企業創造新的商業價值和創新方向。例如，通過分析市場數據，企業可以識別消費者未被滿足的需求，並開發出相應的解決方案，讓企業能在市場上穩佔先機。

把握未來機遇

香港正迎來了更為洶湧的AI浪潮。政府的政策推動和市場需求為企業應用 AI創造了前所未有的機會。然而，許多企業認為AI技術的門檻高、投資成本大，無法找到切入點。事實上，只需掌握核心的數據應用策略，AI的潛力就能在企業的日常業務中逐步釋放。

在這個關鍵的時刻，數碼港於7月17日舉辦的「人工智能 X 數據論壇 」將為企業提供豐富且實用的啟發。論壇以「AI實踐、數據賦能: 開啟無限潛能」為主題，旨在促進跨界別合作及數據驅動的創新，全面解鎖AI和數據應用的無限潛力。

此次論壇的演講嘉賓陣容強大，匯聚了政商界的重量級人物，包括香港金融管理局、香港警務處網絡安全及科技罪案調查科、恒生銀行及安盛等不同界別的代表，將會到場分享有關AI及數據的見解及實踐經驗。

即點擊了解更多：https://www.cyberport.hk/upload/2025/aidataforum_tc.pdf

「人工智能X數據論壇 」詳情

日期：2025年7月17日（四）

時間：9:30至17:30

地點：數碼港CyberArena

（資料及相片由客戶提供）