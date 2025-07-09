首個「基建x教育」展覽圓滿舉行　推建造業STEAM教材培育年輕人才

由發展局、教育局和建造業議會支持，香港建造業界與教育界首度聯乘合辦的「基建x教育」展覽暨「STEAM UP想建理」第一階段成果啟動禮，於7月3日圓滿舉行。展覽吸引大批建造業界翹楚現身分享，並分成多個展區向中小學生展示本地基建進程、應用科技等。學生反應非常熱烈，既向專業人士請教行業現況及科技知識，更與機械人互動遊戲、體驗嶄新科技。除此之外，發展局與建造業更推出首套建造業STEAM教育教材，及匯聚香港32類基建設施的基建地圖，於中小學生課程融入基建實例及建造業知識，有助激發興趣，培育年輕人才。

攝影：黃寶瑩



當日擔任主禮嘉賓之一的發展局局長甯漢豪，對建造及教育跨界合作感新鮮，並坦言將建造業知識及實例帶入校園，可令教學事倍功半。她以首度採用「浮托法」興建的將軍澳跨灣大橋為例，其力學及工程原理可融入小學STEAM課程教學，其高強度鋼材所含的化學原料，亦適用於教授高中化學相關科目。她指不少建築項目均全面涵蓋STEAM五大範疇：科學、科技、工程、藝術及數學，有助學生增長知識、激發創意，甚至從小培育投身建造業界的興趣。

與機械人互動 小學生戰勝AI建築師

為加強與學生互動，啟動禮設特別環節，請來AI建築師與小學生即席比拼，設計出獨一無二的香港未來新建築。當日題目為國際金融中心（IFC），AI建築師及學生需發揮創意，揀選香港的特色基建與此著名地標融合。期間要考慮建築物的物料、用途、特徵和佈局，並制定融合的方式（如前後、左右、內外等），最後透過AI生成融合後的全新建築物，並分享自己的設計概念。小小設計師謙仔鍾情香港文化，特別挑選棚屋與IFC融合，最終經現場及專業評審投票後，以大比數勝出。

小學生與AI比賽設計新建築，以大比數獲勝。

首設建造業界STEAM教材平台 培育年輕一代

展覽共設10大展區，其中兩個重點項目為香港首個連繫STEAM教育的基建地圖，及「STEAM UP想建理」教育資源平台。基建地圖以香港地圖及棋盤為設計概念，匯聚香港32類基建設施，不論過去、現在或未來的基建項目通通都有。棋盤上每個基建模型不止代表單一基建項目，而是一系列同類型的基建設施，硬件如設計、建造與維護，軟件如技術、專業知識和創意都會展示。未來基建地圖將走入全港不同地區，讓更多市民了解香港基建的發展歷史、現況、規劃和優勢。

STEAM教材包括以建築為主題教案及教材，讓教師用作專題探究或實踐跨學科教學，亦有學生可使用的故事書、遊戲及電子學習平台。

要讓基建相關知識走入校園，教材是重要一環。展覽推出「STEAM UP想建理」教育資源平台，為全港中小學提供建造業相關的STEAM教材。當中包括以建築為主題教案及教材，讓教師用作專題探究或實踐跨學科教學，亦有學生可使用的故事書、遊戲及電子學習平台。平台更設活動資源中心，支援學校籌辦校內STEAM日、專題活動及生涯規劃連結，讓學生在親身參與中培養創意、團隊合作與解難能力；另外八套涵蓋建築、測量、規劃、園境及工程等範疇的學與教材料將會陸續推出，在2025/26學年開始供全港中小學於課堂使用。

同場亦有不同展區，分別介紹建造業界各個專業範疇的工作，學生如對生涯規劃有任何疑問，如有關晉升階梯、發展前景等，都可向專業人士了解。

大批學生走入不同展區了解建造業，與各界專家交流。而放眼望去，場內的七呎高「建造矩人」非常吸睛，屬一大「打卡位」。其長方形身軀代表建造業「組裝合成」建築法所使用的模塊組件，它身上展示多項建造業創新科技，包括組裝合成建築法（MiC）、建築信息模擬（BIM）、人工智能（AI）及建築機械人（Construction Robot）等，寓意帶領香港建造業界走向創新與專業的未來。

七呎高「建造矩人」身上齊備建造業創新科技，震撼登場。

建造及教育界合作達雙贏 持續引入創新科技優化本地基建

建造業議會主席何安誠教授工程師認為基建與生活兩者密不可分，期望透過是次展覽走入校園，將香港優秀且具競爭力的基建介紹予學生、教師及家長。他強調展覽可加強融合建造及教育兩大界別，發揮更大作用，並造就機會予學生及業界雙向交流，讓更多年輕人加深了解建造業從而提升其興趣：「好高興今次有學生記者訪問我們有關未來建造中心、建築機械人、數碼分身、人工智能等範疇，當我們向同學們逐一講解這些智慧建造方法，可感受到他們對不同技術的好奇。能燃起他們選擇到投身這個行業的興趣實在令人鼓舞!小朋友講起工程個個都好開心，更有熱情，期待這批生力軍將來用把自己的想法放於工程上，解決現有問題。」

除了學生能走近建造業，教師同樣有得著。如「STEAM UP想建理」教育資源平台的教材可提升教師對香港建築的了解，並取之用作教學，這同時可成為師生間討論生涯規劃的契機。眼看學生在展覽期間與工程師、建築師等專業人士交流，何教授樂見成果：「展覽融合建造及教育界生態圈，必定相得益彰，達致雙贏。」

建造業議會主席何安誠教授工程師期望透過建造及教育界聯乘，激發年輕人對基建的興趣和創意，培育業軍生力軍。

隨科技發展，建造業亦逐步邁向智能化，以達智慧轉型。何教授指創新科技有助節省成本及人手，提升效率之餘更加安全，同時造福市民生活，做到「提速、提量、提質、提效」的成果。他指建造業議會作為行業推動者，將持續引入中外嶄新科技，並用之於本地基建項目上。而除了引進及使用嶄新科技，建造業議會同時肩負教育業界的角色，每年提供融入創新科技的課程，培訓大量從業員，以至領導及管理層。早前成立的未來建造中心，正正是培育新世代人才的基地。他預告今年年末舉辦的建造創科博覽會，將展出逾十個的技術超前、震撼眼球的新科技，籲大家密切留意。

如想了解更多有關「STEAM UP想建理」項目詳情，或參加成為試教學校，請瀏覽網站：https://www.steam.constructionhk.org/

（資料及部分相片由客戶提供）