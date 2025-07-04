公社科考察團｜允助教隨團　承辦商須辦簡介會　講突發事應對方法

高中公民科內地考察團的安全性近年備受關注，教育局副秘書長陳碧華今日於官方網誌撰文稱，師生安全向來是籌劃交流活動的首要考量，當局要求承辦機構出發前辦到校簡介會，講解應對突發事件方法。另外，當局又會派發內地考察學習手冊，為參加者提供應變指引，以作參考。



另外，目前每間學校隨團人員須為老師，局方指，為讓學校靈活安排人手，校方可按情況，委派助理教師或教學助理隨團，相關人手最多佔隨團教學人員數目20%。



高中公民與社會發展科25/26學年內地交流團行程更新。(資料圖片)

目前公民科內地考察團的隨團教員須為教師，師生比例為1:10。教育局副秘書長陳碧華於官方網誌撰文，稱當局為讓學校更靈活地規劃人手安排，宣佈學校可因應實際需要，委派助理教師或教學助理隨團。助理教師必須曾接受相關訓練、具備隨團經驗，並最多只可佔全體由學校委派的獲資助隨團教學人員數目的20%。

舉例，假設參加考察團的學生人數為113名，隨團教師應為12名，在新安排下，學校可以在當中安排最多兩名助理教師或教學助理（12X20%=2.4）隨團。在符合人手比例要求的情況下，學校亦可自費安排額外學校人員參加。

公民與社會發展科課程由2023/24 學年展開。（資料圖片）

要求承辦機構出發前辦到校簡介會 講解應對突發事件方法

另外，近年內地考察團經常出發師生腸胃炎，近日更爆出有女中學生在當地酒店遇醉酒漢包圍及滋擾等，令外界關注行程安全。陳碧華指，師生安全向來是籌劃交流活動的首要考量，當局要求所有活動參與者均須遵循《戶外學習指引》及《境外遊學活動指引》中相關的規定。

針對公民科內地考察，她指，教育局要求承辦機構在出發前舉辦到校簡介會，向師生詳細說明應對突發事件的方法，並派發內地考察學習手冊，為參加者提供各種情況下的應變指引，以作參考。

她指，所有參與交流及考察的學生必須依循相關指引，並嚴格遵守學校規定。此外，教育局與承辦機構及學校保持緊密聯繫，密切留意各團的情況，以及按需要提供支援。

教育局優化公民科內地考察團安排。（資料圖片）

下學年公民科內地考察團維持有28個行程供學校選擇，當中列明融入「紅色資源」的學習元素，如安排學生到訪江西「長征第一渡」、上海中共一大紀念館等地。陳碧華形容，可令學生「感悟革命先輩的奮鬥歷程和精神，厚植愛國情懷。」