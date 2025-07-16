威信停車場 引領智能泊車新時代 新充電站再推出3天免費快充！

威信停車場 引領智能泊車新時代

作為香港領先的停車場營運商，威信停車場現時管理近200個停車場，提供約43,000個車位，網絡覆蓋西沙GO PARK及西九文化區M+等核心地標。威信停車場一直致力提升營運效率及客戶體驗，最近更升級智能控制中心，整合人工智能（AI）及新一代數碼互動客服平台，實現實時監控、遠端操作及無間斷客戶支援，全面提升停車場的管理效率、客戶體驗及安全性。

Let's Charge全新充電站登陸觀塘 推出3天免費60kW試充優惠

威信停車場積極推動香港電動車充電基建發展，持續擴展旗下Let's Charge充電站網絡，本月將於觀塘、火炭及新蒲崗三大工商業區新增60kW快速充電站。並繼早前免費試充活動大獲好評後，再次推出限時免費試充優惠，首站觀塘創紀之城2及3期停車場將於7月17日至19日推出 3 天免費充電優惠，讓各位電動車車主體驗 Let's Charge 充電站的便利！

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Let's Charge充電站 安全高效引領充電新標準！

Let's Charge致力為車主提供最安全、便捷的充電體驗，結合AI技術打造車主首選充電站：

✓ 配備人工智能過熱警報監察系統 - 24小時監測設備及電池溫度

✓ 自動斷電機制 - 異常高溫即時切斷電源

✓ 即插即充 - 免APP 啟動

✓ 一體化無縫支付 - 離場自動合併計算充電+泊車費

✓ 車位預訂功能 - 透過威信APP預留部分停車場的充電車位

車主必備！一個App盡享泊車充電禮遇

想得到更多泊車及充電資訊？立即下載「威信停車場」手機應用程式！一個App即可解決你所有泊車及充電的煩惱。

✓ 實時車位資訊：快速搜尋附近停車場及實時空置車位數量。

✓ 免觸式泊車：輕鬆查閱支援免觸式進出的停車場。

✓ 月租服務：隨時隨地預訂或續訂月租車位。

✓ 預訂充電車位：出發前預留充電位，輕鬆出行。

✓ Park + Jetso獨家禮遇：尊享App用戶獨家商戶優惠及泊車獎賞。

今年內，應用程式更會陸續推出更多精彩功能，例如定期送出泊車及充電優惠券，月月有著數！

立即下載威信停車場手機應用程式，體驗智能泊車及充電新體驗，同時盡享精彩禮遇！

iOS：https://apps.apple.com/hk/app/wilson-parking-hk/id1234893685?l=zh

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wilsonparking&pli=1

（資料及相片由客戶提供）