國泰聯香港青年航空學會推航空問答賽　16間中學將晉級「挑戰盃」

國泰與香港青年航空學會（HKYAA）向來於推動本地航空業發展不遺餘力，其中雙方再度合作，宣布推出全新的《AeroQuiz》網上航空問答遊戲平台，以及首屆「國泰校際航空問答挑戰盃」，並提供國際航空體驗之旅、亞洲來回機票等豐富獎品。國泰顧客及商務總裁劉凱詩期望兩個新項目能成為年輕人未來投身航空業的踏腳石，激發他們的求知熱誠。



《AeroQuiz》寓學習於娛樂 16強中學爭奪「挑戰盃」

由香港青年航空學會研發、國泰贊助的全新《AeroQuiz》，是一個互動式網上答問平台，由2025年6月28日至11月30日期間開放予全港市民參與，參加者可透過每日更新的航空知識問題挑戰自己，更有機會贏取豐富的航空主題獎品及獨特體驗 。

平台特設「公開組」及「學校組」兩個主要類別，讓廣大的航空愛好者都能參賽。其中「學校組」由即日起開放至8月31日，全港中學生能以學校為單位組隊參賽。比賽結束後，主辦方將根據每間學校最高平均分(每間學校分數除以其參與遊戲的學生總人數)，甄選出表現最優秀的16間中學，晉級定於12月13日舉行的「國泰校際航空問答挑戰盃」。屆時，各路精英隊伍將齊聚一堂，以緊張刺激的現場問答形式一較高下，爭奪冠軍寶座。為了激勵學生，主辦方準備了極為豐富的獎品，包括千載難逢的國際航空體驗之旅、亞洲航點來回機票和模擬飛行體驗等等。這些獎勵不僅是對學生知識水平的肯定，更是為他們提供一個親身體驗航空業的寶貴機會。

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應邀出席啟動禮的民政及青年事務局副局長梁宏正，樂見國泰與HKYAA攜手合作，為航空愛好者打造一個別開生面的網上互動學習平台：「《AeroQuiz》涵蓋航空歷史及飛行原理等豐富內容，透過寓教於樂的競賽形式，讓青少年以輕鬆方式學習航空知識。我特別欣賞國泰將艱深的航空知識轉化為生動有趣的問答題目，充分展現了業界在培育航空人才方面的用心與創意。」

民政及青年事務局副局長梁宏正（中）形容《AeroQuiz》是透過寓教於樂的競賽形式，能讓青少年以輕鬆方式學習航空知識。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩致辭時亦強調：「藉著《AeroQuiz》平台及『國泰校際航空問答挑戰盃』，讓學習航空知識更普及、富趣味並更具啟發性。相信這兩個項目不僅能激發參加者的求知熱誠，也是給他們未來投身航空專業的踏台階。」

國泰顧客及商務總裁劉凱詩相信《AeroQuiz》和「國泰校際航空問答挑戰盃」。不但能激發參加者的求知熱誠，也是給他們未來投身航空專業的踏台階。

國泰與HKYAA緊密合作 冀為航空業注入新血

國泰與HKYAA合作多年，致力培育對航空業有興趣的青少年，國泰企業事務總經理黃文傑表示：「今次是我們首次舉辦《AeroQuiz》和『國泰校際航空問答挑戰盃』，這個想法是我們雙方一同構思的，希望用創新的手法，讓全港市民及年輕人認識航空業的不同機遇。」他續表示，航空業為年輕人帶來很多機會，除了大眾熟悉的機師和機艙服務員，地勤、維修、空運物流以至資訊科技等範疇，均有著巨大的發展空間，「我期望透過這次比賽，能增進年輕人對航空業的知識，並鼓勵他們將來投身其中，成為行業的一份子。」

國泰企業事務總經理黃文傑期望透過這次比賽，能增進年輕人對航空業的知識，並鼓勵他們將來投身其中，成為行業的一份子。

今次《AeroQuiz》的題庫涵蓋航空業不同範疇的知識，香港青年航空學會主席劉伯智機長則分享題庫的誕生過程：「學會內有近百位來自不同專業的導師，包括工程師、天文台氣象人員、政府飛行服務隊成員等。我們在數月前已邀請導師們每人提供兩至三條問題，確保題目的多樣性和專業性，避免偏重於某一範疇。」劉機長認為今次比賽的竅門在於「越玩得開心就越好」，因為題目設計旨在引發思考，而非單純要求參賽者死記硬背，在輕鬆的遊戲中學習自然會獲得更好成績。

香港青年航空學會主席劉伯智機長與一眾出席活動的中學生分享，今次比賽的竅門在於「越玩得開心就越好」，提示參加者輕鬆玩遊戲學習，自然會獲得更好成績。

學生反應熱烈 盼從中增進知識

活動吸引了不少對航空素有興趣的學生。據統計，《AeroQuiz》在啟動禮當日啟動後的一小時內，已有數百人登記參加。來自嘉諾撒聖方濟各書院的學生代表表示，她們早前因參加了國泰的「飛躍理想計劃」（I Can Fly）計劃而對航空業萌生興趣，故決定組隊參賽，「我們期望透過問答比賽進一步增進航空知識，並將所學和樂趣推廣給更多同學。同時，亦希望打破大眾對航空業的刻板印象，因為女孩子亦可以在這一行發揮自我！」

來自嘉諾撒聖方濟各書院的學生代表表示，她們早前因參加了國泰的「飛躍理想計劃」（I Can Fly）計劃而對航空業萌生興趣，故決定組隊參賽。

如有興趣了解更多有關《AeroQuiz》和「國泰校際航空問答挑戰盃」的詳情，請瀏覽：www.cathaypacific.com/zh/CISACC