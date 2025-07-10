投資推廣署25周年│解構藝術市場發展 政策+基建成就國際藝術樞紐

香港的城市面貌近年增添了顯著的藝術元素，這座素來以「一本多元」文化特質見稱的城市，憑藉其深厚的中華文化底蘊與開闊的國際視野，正穩步崛起，成為世界領先的藝術市場之一。從國際級拍賣行紛紛設立及擴展其亞太總部，到世界頂級畫廊陸續登陸；從人流如鯽的Art Basel，到M+博物館、香港故宮文化博物館等地標場館的落成，香港正吸引著越來越多的全球藝術人才與目光。適逢投資推廣署成立25周年，該署創意產業、體育及娛樂總裁方婉兒女士為大家深入解構香港藝術生態在過去十多年間的演變與成就。



藝術生態圈全面躍升

回顧過去多年來的發展，方婉兒認為香港的文化藝術生態系統經歷了長足且成熟的演進。「這是一項涵蓋從商業市場到公共機構的全面提升，標誌著香港已蛻變為一個充滿活力的國際文化樞紐。」她指出，隨著本地畫廊生態日趨成熟，國際頂級畫廊如高古軒（Gagosian）、白立方（White Cube）、豪瑟沃斯（Hauser and Wirth）及佩斯（Pace）等相繼進駐中環核心商業區，顯示了國際市場對香港的信心。除了傳統核心區，黃竹坑等新興藝術區的迅速崛起，更標誌著香港藝術生態的深化與多元，吸引了如Rossi & Rossi、Axel Vervoordt、Ben Brown、De Sarthe等知名畫廊，形成了新的產業群落，滋養不同層次、不同風格的藝術機構共同成長。近年來，亞洲區卓越的銷售成績推動了蘇富比（Sotheby’s）、佳士得（Christie’s）、富藝斯（Phillips）、邦瀚斯（Bonhams）等國際拍賣行持續在港擴張，大部份更選擇香港作為其亞太區總部。方婉兒分析︰「這背後的強大動力，主要源自大中華及亞洲地區日益增長的收藏家。他們的強勁需求，為香港的藝術品拍賣市場注入了源源不斷的活力。」

White Cube 白立方看準藝術市場變化及粵港澳大灣區發展潛力，擴張香港展覽空間 ，進一步確立市場領先地位。（Photo credit: White Cube Hong Kong © Museo Emblema and Emblema Estate Archive. Photo © White Cube (Kitmin Lee)）

軟硬兼備 藝術盛事與文化基建的雙軌驅動

商業市場推動香港藝術生態發展，連場盛事與文化場館的落成更令香港躍升成世界級藝術舞台。自2013年起，「巴塞爾藝術展香港展會」（Art Basel Hong Kong）的舉行令香港每年三月都會成為全球藝術界的焦點。它不僅是一場藝術品的交易盛會，匯聚世界頂尖畫廊，還吸引來自亞太地區的藝術收藏家，帶動了酒店、餐飲、物流等周邊產業的發展。與此同時，Art Central等展會亦雲集亞洲革新畫廊的新銳菁英，為藝術生態注入新動力。而本土創辦多年的「典亞藝博」（Fine Art Asia），匯聚東西方藝術典藏，亦持續吸引著全球的收藏家與畫廊，展現了香港藝術市場的深度與廣度。

自2013年起，「巴塞爾藝術展香港展會」（Art Basel Hong Kong）的舉行令香港每年三月都會成為全球藝術界的焦點。

隨M+博物館、香港故宮文化博物館的落成，連同活化後的歷史建築大館及完成擴建的香港藝術館，共同構成了一道世界級的文化風景線。這些地標性場館的落成，不僅極大提升了香港的展覽水平與國際影響力，更為市民和遊客帶來了前所未有的文化體驗。方婉兒補充，藝術展覽亦不再局限於傳統場館，如近期在K11 Atelier舉行的《再見梵高—光影體驗展》，由Grande Experiences伙拍KKLIVE共同策劃，沉浸式展覽讓藝術變得更親切、娓娓道來梵高傳奇性的生命旅程，利用藝術科技將經典藝術帶入社區。

隨M+博物館、香港故宮文化博物館的落成，連同活化後的歷史建築大館及完成擴建的香港藝術館，共同構成了一道世界級的文化風景線。

此外，香港藝術生態的成功，離不開政府與民間機構的共同推動。方婉兒表示：「政府在西九文化區等文化基礎設施上的投入，為藝術發展提供了世界級的場地與平台。康民署及藝發局多年來亦積極推動各種藝術活動及培育本地藝團。與此同時，私人及非牟利機構亦扮演了至關重要的角色。」她舉例指出，亞洲藝術文獻庫（Asia Art Archive）為學術研究提供了豐富資源，香港藝術中心、Para Site藝術空間等則長期致力於培育本地藝術家及藝術工作者，而亞洲協會香港中心等機構則有效促進了文化交流。

香港固有的營商優勢，如自由港地位及無銷售稅政策，亦是吸引國際企業的關鍵因素。配合來自亞洲及中國內地日益增長的收藏家群體，以及完善的產業鏈支援，包括藝術品物流、倉儲及運輸服務，為藝術市場的蓬勃發展奠定基石。她表示：「立足於現有的基礎之上，我們目前正積極協助來自歐洲及亞洲等地、以及杜拜 、墨西哥等新興市場的藝術產業、畫廊、數碼藝術與美術館，助其在香港拓展業務，進一步豐富本地的文化版圖。」

一站式支援與網絡建構 發揮超級聯繫人角色

在引進海外及內地藝術相關企業的過程中，投資推廣署擔當了「促成者」與「聯繫人」的角色。「我們致力於向全球推廣香港作為頂級藝術中心的獨特機遇，並為有意來港發展的藝術企業提供全面的一站式支援服務。」方婉兒解釋。過去十多年來，投資推廣署成功地引入及協助約100間海外及國內文化藝術企業在港落戶及擴展業務。署方的支援涵蓋企業落地營運的各個階段，從初期的市場進入策略分析、協助企業物色合適的營運地點、合作夥伴，到後續的業務網絡建構和推廣，均會提供協助。在建立網絡方面，投資推廣署致力於為客戶對接重要的本地資源，當中包括提供藝術品倉儲、運輸及保險服務的產業鏈夥伴，以及展覽場地、藝術科技公司和公關公司等專業服務夥伴。同時，署方亦會促進收藏家、藝術家與畫廊及私人美術館之間的聯繫，協助客戶融入本地的藝術生態圈。在實際操作層面，方婉兒舉例指出具體支援包括邀請知名拍賣行參加新聞發布會，以及協助客戶處理與政府部門的溝通，例如申請特別展覽牌照或各類政府資助等事宜。

投資推廣署創意產業、體育及娛樂總裁方婉兒（右）與認識多年的歐洲畫廊 Axel Vervoordt 創辦人（中）於 Art Basel會面。

展望未來，方婉兒表示：「投資推廣署將繼續積極推動香港與海內外藝術市場的雙向交流，致力鞏固香港作為國際藝術樞紐的領先地位，並發揮香港作為『超級聯繫人』的角色，持續加強促進商業活動內聯外通的核心功能。」

（資料及相片由客戶提供）