夏日最強盛事！同MC張天賦、Chantel、海兒玩盡水上MusicFest

想在炎炎夏日，置身於清涼的水上樂園，一邊玩水，一邊欣賞歌手勁歌熱舞的極致享受？ 8月16日，中銀香港年輕品牌「理財TrendyToo」將於海洋公園水上樂園舉辦《TrendyToo SPLASH！》讓你夢想成真！



人氣歌手x Music Panda班底！水上音樂會狂歡熱潮，一觸即發！

早在6月開始，中銀香港年輕品牌「理財TrendyToo」贊助海洋公園水上樂園全新舉行的「水花．狂歡夜」週末限定夜間節目，精彩環節已經讓不少人樂而忘返。現在，這份狂熱將在8月16日升級！《理財TrendyToo × Music Panda Special 呈獻：TrendyToo SPLASH! 音樂會》聯手Music Panda，雲集城中人氣歌手表演，包括「世一偶像」MC張天賦、「聲夢女神」姚綽菲（Chantel）、青春女團VIVA、「音樂女神」海兒、「實力唱將」CY 陳宗澤及樂隊Zpecial，誓要將水上樂園「天海灣」打造成潮爆Canton Disco，讓你和好友們盡情享受無與倫比的感官衝擊！

中銀香港客戶專屬 輕鬆搶票攻略

想親身參與這場夏日盛事？機會就在眼前！這次活動門票不設公開發售，只限中銀香港客戶參加！由即日至7月20日期間，中銀香港客戶只需透過手機銀行登記並完成指定理財任務，即有機會贏取指定活動門票2張 ！完成任務愈多，享樂愈多，總有一個任務能讓你輕鬆解鎖這場夏日盛宴！

立即行動，不容錯過的夏日派對！

《TrendyToo SPLASH！》將於8月16日（星期六）下午3點至10點在海洋公園水上樂園舉行。如此精彩的夏日盛事，怎能錯過？立即行動，在7月20日前登記及完成指定任務，贏取你的《TrendyToo SPLASH！》門票，與親朋好友一同投入這場夏日狂歡派對！有關活動最新消息，記得追蹤及密切留意中銀香港「理財TrendyToo」Instagram賬號 @TrendyTogether22！

想了解更多活動詳情，立即瀏覽：https://www.bochk.com/dam/more/trendytoo/splash2025_tc.html

註:

1. 每滿港幣2,500元合資格消費可獲1次抽獎機會(最多5次抽獎機會)

2. 於商戶累計消費滿港幣2,500元(包括繳費)或轉賬一筆不低於港幣2,500元至第三方收款人(不適用於轉賬者本人的同名賬戶)；每滿港幣2,500元合資格消費可獲得一次抽獎機會

3. 需同時開立港股、A股及美股服務(不包括新開立證券孖展戶及新開立家庭證券賬戶) (「新證券賬戶」)，及在開立新證券賬戶前6個月未曾持有中銀香港任何單名證券賬戶的個人銀行客戶 (「合資格新證券賬戶」)。

4. 成功登記出糧戶口；或以「電子發薪轉賬」或於他行設立全新的「常設指示」存入薪金至發薪賬戶

5. 經單名證券賬戶(包括單名證券孖展賬戶及單名家庭賬戶)透過手機銀行買入或賣出碎股

6. 經單名證券賬戶(包括單名證券孖展賬戶及單名家庭賬戶)完成一筆認購新股交易(包括新股融資); 只適用於香港聯合交易所有限公司上市的新股

7. 以貸款代碼「F3」成功申請中銀分期「易達錢」- 免息優惠產品頁 (中銀香港官網主頁>貸款>私人貸款>中銀分期「易達錢」 - 免息優惠)瀏覽

8. 申請人須於2025年6 月23日至2025年7月20日成功申請Chill Card 及只適用於主卡申請人

9. 客戶於2025年7月20日之港元及外幣存款結餘總值(包括儲蓄戶口、支票戶口及定期存款，零存整付除外)(「存款結餘總值」)對比2025年6月23日之「存款結餘總值」所增加之金額達港幣100,000元或以上(等值港幣) )(「合資格金額」)

（資料及相片由客戶提供）