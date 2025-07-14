哈佛風波｜港大接獲逾200宗美國大學生轉校申請　取錄近20人

八大資助院校非本收生限額本學年起倍增至40%，港大表示，接獲逾25,000非本地生申請總數，創歷史新高，當中逾21000份為內地生申請，其餘逾4000份為海外生申請，來自114個國家和地區。美國政府近月一度暫停哈佛大學招收國際生，八大相繼推出措施「搶人才」措施，港大指，接獲逾400宗來自美國優異本科生及研究生的查詢，正處理超過200宗本科生及研究生轉校申請， 其中包括來自哈佛大學學生的申請，並發出近20份錄取通知。



港大收到逾25,000非本地生申請總數，創歷史新高。(資料圖片)

接獲逾2.5宗非本地生申請 84%內地生

政府提出建設本港成為國際專上教育樞紐，自2024/25學年起，將政府資助的專上院校非本地學生限額從20%提升至40%；美國政府與哈佛大學近月拉鋸持續，當局主動要求八大協助受外國簽證政策影響的學生轉至香港升學，港大亦響應政策擴大國際招生。

香港大學收生及國際生交流事務總監嚴志堅指，截止近日，港大收到逾25,000非本地生申請總數，創歷史新高，當中逾21000分為內地生申請，其餘逾4,000份為海外生申請。

嚴志堅指，港大設有完善的轉學政策，並適用於已獲錄取或就讀於QS或泰晤士高等教育全球排名前50大學的學生。目前，校方已收到逾400宗來自美國優異本科生及研究生的查詢，正處理超過200宗本科生及研究生轉校申請， 當中包括來自哈佛大學學生的申請。

稱中美關係未影響學術交流 更多美國學者考慮加入港大

嚴志堅表示，經嚴格篩選後，港大已發出近20份錄取通知。嚴志堅強調校方錄取標準嚴格，不會因為學生背景而降低要求，主要考慮學術能力與學科匹配度。他又指，中美關係暫未明顯影響學者交流，反而有更多美國學者及博士畢業生考慮加入港大，招聘趨勢良好。

香港大學收生及國際生交流事務總監嚴志堅教授指，已收到逾400宗來自美國優異本科生及研究生的查詢，並有200宗申請正在處理。（張智浩攝）

內地與海外生比例冀50:50 強調擇優錄取

嚴志堅又指，去年港大內地生和海外生的比例約為6比4。長遠而言，校方期望內地生與海外生能達至50:50的比例，但仍需兼顧「擇優錄取」原則。港大預計於2025年將錄取約3000名本地生，以及1400至1500名非本地生。由於本年度的招生工作仍繼續，預料最終數字有待於11月確認。

港大去年捲入假學歷風波，嚴志堅指，校方近年發現個位數的假學歷案例。校方經已強化審查機制，如要求考試機構直接提交成績以杜絕偽造，並要求學生簽署文件，確認所有材料真實，亦禁止中介代辦(未經授權?)，否則有機會被取消申請資格。港大校方亦會與相關部門合作，繼續打擊偽造學歷的行為。

嚴志堅指，校方近年發現個位數的假學歷案例，經已強化審查機制。（梁鵬威攝）

宿位需求增 港大正物色商用物業或酒店

面對收生持續增加，宿舍需求亦顯著上升。嚴志堅指，雖然部分新宿舍已落成，但數量仍不足以完全滿足需求。校方正積極在校園附近尋找適合改作學生宿舍的場所，如商用物業或酒店等，並與政府協商合作，加快宿舍改建審批及工程進度。