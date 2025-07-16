共享基金會｜獲批歷史建築作全球總部　梁振英：擴大人道援助項目

特首會同行政會議昨日（7月15日）批准以私人協約方式，將一幅西營盤醫院道4號、佔地1.1萬平方呎的政府土地，連同地段現有的二級歷史建築，以1000元象徵式地價批予「港產」國際醫療人道救援組織「共享基金會」作辦公室用途。基金會計劃在保留建築原貌的基礎上，為該歷史遺跡注入全新人道使命，成為兼具辦公與社區教育功能的全球總部。共享基金會主席梁振英感謝政府支持，承諾繼續擴大人人道援助項目。



基金會總幹事陳英凝與相關政府部門代表，在全國政協副主席、共享基金會主席梁振英與政制及內地事務局局長曾國衞共同見證下，簽署醫院道4號及上址建築物的交接文件。（共享基金會）

醫院道4號的歷史建築物建於1921年，百多年來，社區內均有重要醫療設施，包括東華醫院、贊育醫院、菲臘牙科醫院等。大樓先後曾用作清潔工人宿舍，市政事務署員工宿舍、露宿者庇護所和政府辦公室等用途，於2010年被評為二級歷史建築。

政府發言人表示，共享基金會是本港的國際人道主義援助機構，旨在為「一帶一路」國家提供國際醫療和公共衛生人道援助，包括白內障手術、登革熱防控及災後援助等；基金會於8個一帶一路國家展開服務，並擬拓展至其他國家，批地建議可滿足運作需要和需求。

基金會感謝特區政府以私人協約方式，將醫院道4號批予基金會作辦公室用途。基金會總幹事陳英凝與相關政府部門代表，在全國政協副主席、共享基金會主席梁振英與政制及內地事務局局長曾國衞共同見證下，簽署交接文件。

共享基金會計劃在保留建築原貌的基礎上，為該歷史建築物注入全新人道使命，成為兼具辦公與社區教育功能的全球總部，部分空間亦將規劃為用於舉辦「一帶一路」的「共享」和「民心相通」精神、「民間外交」等教育和推廣活動，為社區及青少年提供國際醫療人道援外工作的學習平台，推動深化國際交往合作。

共享基金會主席梁振英表示：「感謝特區政府各部門的支持，讓基金會於具有特別歷史意義的社區設立全球總部。醫院道4號將成為中國人愛心與善行走向發展中國家的起步點、香港青少年實習人道主義援外工作的校外課室。基金會將繼續擴大人道援助項目，希望香港各界㩦手，助力國家加強軟實力。」