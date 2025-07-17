科技園、華潤合辦「衝出夢想」實習計劃　引入環球創科人才新動力

在全球創科競賽中，人才為致勝關鍵。為此，香港科技園公司聯手華潤集團推出「衝出夢想」計劃，為園區初創引入國際專才，並吸引海外創科人才來港發展。日前，雙方舉辦的「創科人才交流薈」活動，便成功歡迎逾450名全球精英加入，共同為香港打造一個充滿活力的國際級創科生態圈。



年輕人才帶動創科行業發光發亮

對於資源有限的初創企業而言，每一次招聘都是關乎未來發展的關鍵決策。然而，透過「衝出夢想」青年創科實戰計劃加入的實習生，遠不止是短期的輔助人力，他們更是帶來新思維、新技能與國際視野的催化劑。作為計劃的參與企業，來自新加坡的科學園區醫療科技公司 E3A Healthcare Pte Limited（E3A）對此深有體會，公司聯合創始人兼首席財務官陳弘遠（Harry）分享道：「對於初創公司，我們自己去頂尖大學招聘的資源和渠道都非常有限。科技園公司這個計劃給予了我們極佳的支持，讓我們能接觸並吸引到全球化的頂尖人才。」

E3A聯合創始人兼首席財務官陳弘遠表示，「衝出夢想」青年創科實戰計劃能讓初創公司接觸並吸引到全球化的頂尖人才。

今次E3A招攬的其中三位實習生背景各異，楊焌（Bosco）正在美國加州大學柏克萊分校攻讀生物工程，同樣來自柏克萊的黃承澤（Josh）則主修經濟，還有擁有香港大學金融背景的毛治霖。正因為三人來自不同學術背景和地域，故Harry樂見他們為公司帶來了意想不到的化學作用：「這些年輕人帶來的全球化視野和跨領域技能，幫助我們看到了過去可能忽略的機遇，無論是市場拓展、財務優化還是產品策略，都產生了新的火花。」這種多元文化的碰撞，正是創科最需要的創造力源泉。

在實習中尋找價值

今個實習計劃不但為企業賦能，更為年輕人提供了一個將理論知識轉化為實踐能力，並探索個人職業志向的寶貴平台。Bosco於香港土生土長，後來才到美國升學，而今年是第二次回港實習，這位熱愛創科的年青人無疑是最好的「回流」的案例。他直言在 E3A實習時，發現自己的工作能對公司產生實質影響，「無論是改善產品還是制定市場策略，均讓我能看到自己創造的價值，這份成就感是在大型機構難以獲得。」在傳統大型機構中，架構層級分明，實習生可能難以觸及核心決策，但在E3A這樣的初創團隊，Bosco透露即使自己是實習生，公司亦賦予他們極大的信任和空間，讓他能直接參與改善產品或制定市場策略。

正在美國加州大學柏克萊分校攻讀生物工程的楊焌（中）坦言，今次實習能看到自己創造的價值，而這份成就感是在大型機構難以獲得。

在 E3A 的經歷讓他學會如何為一家公司「賦予價值」，這超越了書本上的理論，「在大企業，很多工作是按部就班；但在這裡，我們每個人獨特的知識背景都能夠為團隊的共同目標作出貢獻。」這份實習給予實習生真正的責任和成長空間，他們不再是旁觀者，而是創科生態圈的積極參與者，一方面讓他們獲得寶貴的工作經驗和技能，另一方面更點燃他們對投身創科，甚至未來自己創業的熱情。

科技園公司致力打造國際人才樞紐

作為香港創科生態圈的核心驅動者，科技園公司的使命是搭建一個世界級的平台，匯聚頂尖人才，推動創新發展。科技園公司行政總裁黃克強感謝華潤集團的支持，令實習計劃取得成功。「我希望各位實習生享受這段時光，不要因為自己是實習生而只滿足於做瑣碎事，要做就做大事，發揮影響力！」

科技園公司首席人才總監王秀麗則指出，「衝出夢想」計劃的核心目標有二：培育人才與扶持創業。計劃去年成功為園區企業招募約160名實習生，今年更增至190名。王總監特別強調人才的多元性：「我們的人才庫非常廣泛，目標是本地、內地及海外人才各佔約三分之一，而透過不同文化背景的交流與碰撞，正好能激發創新思維。」

科技園公司首席人才總監王秀麗 (中) 期望透過不同文化背景的交流與碰撞，激發香港創科生態圈的創新思維。

王總監指出，計劃讓海外年輕人投身本地創科行業，特別在外國升學的香港專才，親身體驗香港的生活與工作文化，是吸引他們日後回流發展的有效策略。她展望道：「大家或會認為實習生只是學生，未必能幫到手，但初創企業很多時是從大學開始創業。以科技園內八百間初創為例，絕大部分其實是從大學開始做起。我相信實習計劃能發揮年青人的想像力和創造力，幫助一間小型公司發展成為『獨角獸』！」

（資料由創科人才專輯提供）