現年63歲港伯早年先後與3名內地居民有酬假結婚　判囚22個月

入境處今日（16日）公布，一名63歲香港居民男子於2004年至2013年期間，先後與三名內地居民締結婚姻，從中收取7,000至2萬港幣為報酬。他被控三項串謀詐騙罪，昨日（15日）在沙田裁判法院承認有關控罪，被裁定罪名成立並判監禁22個月。



沙田法院大樓。（資料圖片）

事發2004年至2013年期間 賺取7000至2萬港幣報酬

入境處調查行動組在跟進調查一宗假結婚中介人案件時，發現被告於2004年至2013年期間，先後與三名內地居民締結婚姻。由於入境處對被告的婚姻真確性存疑，遂對其展開調查。

被告在警誡下承認經一名中介人的安排，先後與三名內地居民進行假結婚，以協助他們取得訪港簽注及香港的居留身份。被告從中收取7,000至2萬港幣為報酬。入境處正繼續調查其他涉案人士，不排除有更多人士被捕。

入境處將繼續大力打擊假結婚

入境處發言人指，處方一直十分關注非本地居民透過與香港居民假結婚以騙取香港居留身分的非法活動，並會繼續大力打擊有關罪行。任何人士如以欺騙手段取得香港居留身分，將會被依法取消其香港身份證及居留資格，涉案人士最後亦會被遣返原居地。

入境處發言人亦警告，根據《入境條例》，任何人士如向入境處職員作出虛假申述乃屬違法，一經定罪，最高罰款為15萬港幣及入獄14年，協助及教唆者同罪。此外，根據《刑事罪行條例》，任何人士如干犯串謀欺詐罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。