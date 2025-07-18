青年人搵工找暑期工　聖雅各福群會10個錦囊予「職場新鮮人」

暑期開始，料有部分學生會找暑期工職或實習累積工作經驗，部份DSE中學文憑試考生料也會決定投身職場。初次踏足職場的「新鮮人」往往遇到不少困難，甚至感到有壓力及焦慮。聖雅各福群會青年服務提供十個實習及求職錦囊，並提供紓緩情緒的方法，以及多項有關精神健康的暑期活動，協助青年提升心理質素，迎接未來的挑戰。



聖雅各福群會青年服務提供十個實習及求職錦囊，供找工作的年輕人參考。（資料圖片）

錦囊一：嘗試不同工種 探索未來發展

剛求職時，青年通常不確定可選擇甚麼工種。求職時不要只着眼於是否跟本科相關，容許一定的空間及彈性，將實習或兼職視作了解行業特性及探索自身興趣的機會。考慮嘗試其他行業的助理職級崗位，例如社福機構、市場營銷公司、媒體製作公司（Production House），甚至寵物美容等與藝術及手藝相關的工作，這些崗位一般不需要求職者持專業資格。

錦囊二：撰寫個人履歷時加入義工等課外活動經驗

一般來說，青年未必有太多工作經驗，建議可在履歷展示學業成績以外的能力，例如參與義工服務、課外活動、校內組織或比賽等經驗，甚至是興趣中所得的技能，如設計或拍攝等，均能讓僱主更了解你的能力及特質。

錦囊三：小心謹慎免墮求職陷阱

透過求職網站、社交平台及職業社交網絡等求職時，應持小心謹慎的心態，特別小心工作要求低、收入高、工時短、要求盡快到職，甚或須在就職前先付一筆金錢等情況。最好在面試前諮詢老師及長輩，並在網絡搜查該公司的背景等，免墮求職陷阱。另外，每次面試前應告知親友或值得信賴的人，前往面試之公司名稱、地點及時間，以保障安全。

錦囊四：保障個人資料免外洩

一般來說，公司不會收集與工作能力無關的個人資料，如婚姻狀況、銀行帳戶等，接近聘用階段則或需要身份證及學歷證明等資料。在絕大部分情況下，公司不會要求求職者將身份證等個人資料，直接上載至網站或透過社交媒體傳送電子副本。若出現此情況，應提高警惕並詢問正式的遞交渠道，如透過公司官方招聘平台或人力資源部門指定的電郵提交，亦可考慮於副本加上浮水印，註明「只供某某公司招聘用途」及日期。若懷疑詐騙或不法使用個人資料，可向個人資料私隱專員公署或警方舉報。

錦囊五：面試穿搭宜選擇半正式休閒裝

面試時應穿著得體，以「寧可過度穿着（Overdressing）也不要過分樸素（Underdressing）」作大原則，可選擇半正式休閒裝（Smart Casual）或根據崗位需求穿搭，例如男生可以穿斜布褲或休閒西褲代替牛仔褲，上衣可穿簡潔的襯衫；女生的上衣衣領不能太低、不能無袖；下身裙褲不能太短或破洞。

錦囊六：禮多人不怪

除了事前準備，緊記在面試前有充足睡眠，精神狀態非常影響臨場反應及肢體表現。進入面試場所時，切記禮多人不怪，可說「早晨、午安」，離開時亦應說「多謝、拜拜」。面試期間可盡量保持適當微笑，增加親切感，回答問題時可稍作停頓約兩至三秒，用列點形式以兩至三個重點作答，讓回應變得更清晰易明，亦能展現思考及組織能力。

錦囊七：第一天上班的準備

獲得工作機會後，上班前必先了解該行業的穿着，如一般文職工作可先穿Smart Casual。另外，一般會於首天上班作工作簡介，建議可帶備筆記簿及紙，或使用電話等電子設備，並帶備行動電源，記錄工作流程及注意事項。同時預留中午時段與公司同事用午餐，互相認識，或到公司附近走走了解環境。

錦囊八：留意三大職場細節

隨着工作進入正軌，青年可能會發現一些職場細節需要注意，包括：(一)，避免「不懂裝懂」，遇到不明白的地方應主動請教同事；(二)，不應排斥處理繁瑣的工作，看似簡單的任務一般可更好地了解工作流程，建立責任感，為將來處理更複雜的任務奠定基礎；(三)，無論在任何公司實習或工作，均可以培養職場軟技巧，例如溝通能力、適應力及解難能力等。學習與不同性格、背景的同事合作，可提升人際交往技巧。從實習的過程中，發掘自己的性格、能力、興趣，對將來選擇適合自己的升學就業方向有莫大幫助。

錦囊九：多溝通多觀察 與同事建立良好的關係

進入職場的時候，多主動打招呼及介紹自己，並記住同事的名字，多觀察同事的習慣、溝通模式，了解公司文化及運作。有需要時可主動向同事提供幫忙，反之需要同事協助時，請保持有禮，事後亦記得向對方表達感謝。

錦囊十：遇到薪酬、工時或工作內容與已商討的不符該如何處理？

如遇到不合理的要求，可以禮貌地提出甚至拒絕。尤其涉及薪酬、工時或工作內容等安排，如與口頭協商的不同，建議先與公司提出及溝通，必要時可向學校老師或家長尋求協助。

勞工處定期舉行大型招聘會。（洪芷菁攝）

勞工處今日（8日）及明日在旺角麥花臣場館舉行大型招聘會，共有約六十間機構參加，合共提供超過四千七百個優質職位空缺。（洪芷菁攝）

勞工處今日（8日）及明日在旺角麥花臣場館舉行大型招聘會，共有約六十間機構參加，合共提供超過四千七百個優質職位空缺。（洪芷菁攝）

聖雅各福群會青年服務指出，在實習或兼職的適應階段，大部分青年甚或成年人均會感到焦慮和有壓力，這都是正常不過的表現。「職場新鮮人」不需要單純追求「我做得好不好」這個單一結果，透過自我反思與整理，將焦點放在工作過程中，自己能夠發揮的地方及獲得的價值，例如工作時可極度專注、可應對瑣碎或繁複的工作，或發揮解難能力等。學習接受面對新事物所帶來的壓力，將其視為自然反應，以平常心調適。

另外，融入職場社交亦是適應工作的重要一環，建議青年可從主動參與職場社交活動入手，例如邀請同事午膳或討論工作，逐步建立互動和歸屬感，更容易調節焦慮及孤獨感。 在職場中，有機會與他人出現意見分歧，應先保持冷靜，主動了解對方的意見或批評背後的原因，若意見具建設性則嘗試協調及改善，同時不必過度在意純屬個人觀點的意見。

該會又指出，工作之餘，亦應進行一些放鬆活動，如跑步、與朋友約會或享受個人時光，紓解壓力並保持良好的心理狀態。如果工作壓力持續一段時間，並開始影響生活，例如出現失眠、失去動力、害怕接觸工作，甚至產生莫名的擔憂等，應考慮暫時休息或向社工或心理學家等專業人士求助。