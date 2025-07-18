中銀保險前主管向經紀索賄　助購600的士車保　判囚4個月

廉政公署去年底落案起訴一名中銀集團保險有限公司前團隊主管，指他涉嫌向經紀公司董事索賄，為對方客戶逾600架新的士購買汽車保險，涉及保費逾2,400萬元，賄款達逾24萬元。被告今日（18日）被判入獄4個月，裁判官指雖被告未能成功收取賄款，但他利用職務，主動索賄，犯罪行為性質嚴重，必須判處監禁。



廉政公署。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

39歲被告黃嘉榮，案發時是中銀集團保險的經紀代理拓展部團隊主管，該部門就銷售汽車保險等保險產品聯絡保險經紀公司，包括是次案件中的萬和保險。

案情指，2022年中，萬和保險計劃為客戶逾600架新的士購買汽車保險。與中銀集團保險協商期間，萬和保險提出把每架的士的每年保費，由45,500元下調至40,000元，或將萬和保險的佣金由5%提升至7.5%。被告其後向萬和保險董事表示，會協助對方在該項投保協議取得中銀集團保險批准，並多次向其索賄，索賄金額為投保協議的年度保費總額的1%至3%。

被告黃嘉榮涉向萬和保險董事索賄，以協助對方在該項的士投保協議取得中銀集團保險批准。（資料圖片）

該名萬和保險董事沒有答應被告的索賄要求。若有關貪污勾當如被告計劃進行，逾600架新的士以年度保費40,000元投保，上述投保協議的年度保費共逾2,400萬元，涉案賄款可達逾24萬元。

被告今日（18日）在東區裁判法院被判入獄4個月。裁判官林子康判刑時稱，被告利用職位主動索賄，犯罪行為性質嚴重，雖然最終沒有成功收取賄款，社會絕不容忍貪污賄賂，法庭必須判處被告監禁式刑罰。