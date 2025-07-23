「建築機械人」橫空出世！建造業創科落地應用　打破傳統刻板印象

在工地工作需要日曬雨淋、汗流浹背的形象，是否已成過去式？當油漆、搬運、鑽孔、巡查等高勞動任務，變成由機械人代勞，建造業正迎來一場前所未見的科技變革。建造業議會（議會）近期首辦「建築機械人比賽暨展覽」，透過業界實戰與學界比拼，揭示了本地建造業「落地應用」創新科技的決心與成果，提升效率與安全之餘，更銳意打破傳統刻板印象，為行業注入年輕新動力！

攝影：陳葦慈



機械人實戰見真章 搬運油漆效率大增

不再是科幻電影情節，在議會的新田訓練場上，一場沒有硝煙的「實戰」正在上演。「建築機械人實戰比賽」吸引來自中港兩地24間公司的建築機械人參賽，在鑽孔、焊接、物料搬運、油漆、機械狗及無人機六大項目中各顯神通，爭奪「最強機械工匠」的寶座。議會執行總監鄭定寕工程師表示：「今次競賽以『實戰見真章』為核心，讓業界在模擬施工環境中同場競技。這不僅是技術比拼，更是展示產品性能、開拓商機的專業平台。」

建築機械人實戰比賽設有鑽孔、焊接、物料搬運、油漆、機械狗及無人機六大項目，吸引來自中港兩地、合共24間公司參賽。

他坦言對比賽中已能「落地」應用的機械人表現印象深刻，其中一款物料搬運機械人，負重能力高達450公斤，能沿預設路線圖自動行走，將一板板英泥精準送到指定位置，「這類機械人可以在晚間自動運作，為翌日的工序備妥材料，大大提升效率。」此外，多達六款噴漆機械人同場競技，生產力驚人，每日能完成200平方米的噴漆工作，而且飾面極為平滑，成品質素令人滿意。

物料搬運機械人的負重能力高達450公斤，能沿預設路線圖自動行走，將一板板英泥精準送到指定位置。

噴漆機械人每日能完成200平方米的噴漆工作，飾面極為平滑，令議會執行總監鄭定寕工程師喜出望外。

另一個令鄭總監印象深刻的機械人則是裝上光學雷達（LiDAR）的「機械狗」，能夠化身「工地巡查員」，在工地內自主巡邏，透過掃描將現場情況與建築信息模擬（BIM）的設計作比對，即時找出施工偏差，確保工程質素。鄭總監補充：「這些機械人背後都與人工智能（AI）及大數據緊密結合，鏡頭影像傳入後，系統會即時分析，判斷現場是否安全，並規劃下一步工作。」利用機械人協助工作，能有效提升質素及降低誤差。

鄭總監指出，機械狗與人工智能及大數據緊密結合，鏡頭影像傳入後，系統會即時分析，判斷現場是否安全，並規劃下一步工作，大大減低誤差。

中學生挑戰賽 扭螺絲以外的STEM實踐

業界精英比拼的同時，學界的創意火花亦同樣耀眼。在「建築機械人挑戰賽」中，12隊來自本地中學的精英隊伍在首階段比賽脫穎而出，於第二階段比賽需運用大會提供或自行改裝的機械人，完成上落斜坡、疊起箱子、拍攝建築瑕疵等七項任務。這場比賽遠不止是砌積木鬥快，鄭總監強調比賽真正目的，是讓學生將書本學到的知識，如何落地變成實物。他解釋：「學生要考慮機械人的重心、機械臂轉動的角度、爬坡時的摩擦力，甚至是夾起方形與圓形物件時的幾何差異，這些都是工程及物理學理論的實踐。」讓學生有機會學以致用，引起他們對相關學科的興趣。

學生組別的機械車運用多種實用設計，令一眾嘉賓評審欣喜。

作為賽事評審之一的發展局項目策略及管控處處長羅國權工程師亦指出，這類活動是為行業「年輕化」的重要一步，「我們想打破『好辛苦、污糟』的傳統印象，讓學生和家長看到，今日的建造業充滿科技與創新的元素。」

發展局項目策略及管控處處長羅國權工程師期望建造業的創科落地後，能打破工地「好辛苦、污糟」的傳統印象。

為讓公眾更深入了解這場行業變革，議會將於7月31日至8月2日，在西九文化區戲曲中心舉辦展覽及論壇，展出逾15間公司的建築機械人，並邀請國際專家分享技術前景，展示科技如何革新傳統建造方式，塑造行業新未來。於「建築機械人實戰比賽」及「建築機械人挑戰賽」獲獎的公司或隊伍，屆時亦有機會展示獲得機械人。即睇活動詳情：

展覽及導賞團

日期：2025年7月31日至8月1日（星期四至五）

時間：上午9時至下午8時

日期：2025年8月2日（星期六）

時間：上午9時至下午6時

地點：西九文化區戲曲中心中庭

未來趨勢：建造業的機械人技術前景論壇

日期：2025年7月31日（星期四）

時間：上午9時30分至中午12時35分

內容：全球知名機械人專家齊集分享專業見解，探討機械人技術如何塑造建造業未來

建築機械人性能比賽

日期：2025年7月31日（星期四）

時間：下午2時至5時35分

內容：建築機械人比賽入圍隊伍將透過演講形式，展示其創新技術

如有興趣了解更多，請即瀏覽：https://citac.cic.hk/zh-hk/news-and-events/events/upcoming-events/upcoming-events-details/681

（資料及相片由客戶提供）