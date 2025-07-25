ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2025：誠邀企業參與

ESG近年來已成為推動企業營運模式革新的新力量，而聯合國於2015年通過的可持續發展目標（SDGs），亦為全球面臨的迫切問題提供解決框架。ESG及可持續發展的營運模式對於企業長遠發展和投資策略至關重要。有見及此，《香港01》將舉辦「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2025」，旨在匯聚一眾企業家及業界精英，共同探討ESG及SDG價值創造新趨勢及發展灣區綠色產業鏈。本次活動包含三個主要部分：「ESG及可持續發展論壇」、「傑出ESG企業大獎」及「可持續發展企業認可證書」頒發。



「ESG及可持續發展論壇」

論壇主題為「AI賦能ESG：從數據到決策」，將探討AI技術如何助力企業高效整合與分析ESG數據，打造出低碳、包容、具韌性的未來城市。

「傑出ESG企業大獎」及「可持續發展企業認可證書」

活動鼓勵企業和機構在營運上採納ESG及SDG框架，與持份者建立夥伴關係，攜手推動可持續發展。「傑出ESG企業大獎」及「可持續發展企業認可證書」旨在表揚積極推動ESG及SDG發展的傑出企業，肯定企業的卓越表現。「傑出ESG企業大獎」由專業評審團將根據企業就環境保護、社會責任、公司治理及可持續發展目標等多方面準則進行評選。而「可持續發展企業認可證書」則由環保促進會擔任核對機構，就推動可持續發展目標17（夥伴關係以實現目標）方面的具體行動、策略和成效，以推動可持續發展目標作評估。

誠摯邀請各企業積極參與，共同推動可持續發展。

報名日期：由即日起至9月中旬

立即報名：https://form.jotform.com/251872471132454