前區議員袁海文批醫美公司被指誹謗　公司稱營業額跌求賠償

前深水埗區議員袁海文，被指於2020年召開記者會，指有醫美公司假借「醫學」名義如常營業，違反政府的停業令，更指該公司：「等同食緊公營醫護既人血饅頭。」惟該公司稱他們是以診所形式經營，並非政策所限不能營業的處所。他們又指，在2020至2021年度的營業額約8436多萬元，受事件影響，損失是營業額的25至30個百分比。要求袁道歉及賠償。袁稱他當時只是履行職責，又稱其言論是公允評論。案件今(24日)在高等法院開審。



原告為名人醫學美學有限公司，被告為袁海文。

前區議員袁海文被醫美公司告誹謗。(十大中

袁批評有公司為牟利不配合政策

代表原告的律師陳詞指，袁於2020年12月18日召開記者會，聲稱有美容中心違反政府停業令，並點名原告公司。袁在記者會說：「好多打住醫學美容既牌頭既一啲處所，可以係美容院，可以係一的醫務中心，都係呢段時間禁令期間照常營業。」袁形容該些公司為了牟利，不配合防疫政策，「等同食緊公營醫護既人血饅頭。」

原告認為袁指他們無視醫護安全

原告指，袁的言論和記者會中派發的新聞稿，內容均涉誹謗原告。原告解釋，一般讀者會理解原告無視醫護的安全。袁回應稱其發言只是指原告牟利，原告反駁指袁的言論不止稱原告牟利，亦指控原告增加傳播病毒的風險，和加重醫護的負擔。

原告並無得到防疫資助

此外，袁在記者會稱：「並唔係你一邊收資助..可能收資助啦，另一邊就可以偷偷地做生意。」。原告指其公司沒有收防疫抗疫基金的資助。

以診所名義作商業登記

原告續指，涉案期間指定處所需停業兩周，當中包括美容院，惟原告屬診所。原告解釋，其位於銅鑼灣及尖沙咀的中心均以診所名義作商業登記，政府亦因原告屬診所，指它不符資格申請防疫抗疫基金。

原告因而要求袁作出賠償和道歉，亦要求法庭頒令，禁止袁再發表誹謗原告的言論。

袁指其言論屬公允評論

袁提出多項理據抗辯，包括其評論屬有理據的公允評論，他的言論出於對公眾的關注，並非惡意。他當時以區議員身份行事，是履行權責。

案件編號：HCA192/2021