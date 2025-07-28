樹仁大學校監胡鴻烈逝世　與妻鍾期榮創辦樹仁力爭成首私立大學

據了解，香港樹仁大學校監胡鴻烈逝世，享年105歲。他在1971年用盡70萬元積蓄，購入跑馬地一棟三層小洋房，與夫人鍾期榮（2014年逝世）創辦樹仁書院，一直堅持四年制，在1990年代拒轉為受資助的三年制大學。



在夫婦二人的經營下，樹仁學院終在2006年獲政府批准，成為香港第一間私立大學。政府在2012年也因應推新高中，八間資助大學轉為四年制。



胡鴻烈曾說，教育學生首要一條是「我們應當愛中國，因為我們是中國人！」胡鴻烈在社會民生及專上教育的重大貢獻，在2008年獲頒大紫荊勳章，是政府的最高榮譽獎項。



樹仁大學校監胡鴻烈在2021年2月26日，即農曆正月十五元宵節，度過他101歲生日。樹仁大學教職員、校友及胡校監的好友，分別親身或透過Zoom向胡校監祝壽。 （樹仁大學網站圖片）

樹仁大學校監胡鴻烈（右一）2021年101歲壽辰。胡的次子副校監胡懷中（右二）、胡懷中博士妻子（左一）、學術副校長孫天倫（中）、協理副校長（學生事務）葉秀燕（左二）一同與他慶祝。 （樹仁大學網站圖片）

校監胡鴻烈(前)與次子常務副校監胡懷中（右1）、學術副校長孫天倫（右2）、協理副校長（學生事務）葉秀燕（左2）和註冊主任（質素保證）朱慧合照。（樹仁大學網站圖片）

胡鴻烈在港努力推動中文為官方語言

胡鴻烈是浙江紹興人，於1920年出生，1942年於中央政治大學外交系畢業，其後遠赴海外深造，攻讀法律，1952年獲法國巴黎大學頒授法學博士，1954年考獲英國倫敦大律師資格。胡鴻烈之後回港執業，鑽研國際法律問題之餘，並參與多種改善民生的工作，努力推動中文為官方語言。

1971年，胡鴻烈放棄原本衣食無憂的生活，用盡70萬元積蓄購入跑馬地一棟三層小洋房，與夫人鍾期榮創辦樹仁書院，即現在的樹仁大學。（資料圖片）

胡鴻烈教育學生首條：我們應當愛中國 因為我們是中國人

胡鴻烈1971年放棄原本衣食無憂的生活，用盡70萬元積蓄購入跑馬地一棟三層小洋房，與夫人鍾期榮創辦樹仁書院。胡鴻烈任校監，鍾期榮任校長。樹仁書院於1976年獲政府承認其專上學院資格，並於2006年獲政府宣佈為香港第一間私立大學。

胡鴻烈與太太鍾期榮十分恩愛，二人節衣縮食，把樹仁辦好。（學校刊物圖片）

夫妻二人節衣縮食 半世紀以來為樹仁投入數億元

夫妻二人創辦樹仁，不是為了牟利，而是為了「樹人」，就是為了要發揚中國文化，在道德修養上勝人一籌。胡鴻烈教育學生首要一條是「我們應當愛中國，因為我們是中國人！」

夫妻二人確定「樹仁」的校訓是「敦仁博物」，「敦仁」是指做人的態度要積極，要學會幫助人家；「博物」是指做學問不能馬虎。他們二人節衣縮食，把全部積蓄傾注在學校，半世紀以來為樹仁投入數億元。

對社會民生及專上教育的作重大貢獻 2008年獲頒大紫荊勳章

胡鴻烈在社會民生及專上教育的重大貢獻，獲得1976年獲英女皇頒發英帝國官佐勳章（OBE）及太平紳士勳銜（JP）；1998年獲香港政府頒發金紫荊星章，2008年獲頒大紫荊勳章，是特區政府的最高榮譽獎項。他又分別於1991年和1997年獲英國格雷摩根大學以及中國社會科學院頒授榮譽院士。在2015年，香港大學舉行的第193屆學位頒授典禮上，向胡鴻烈頒授名譽社會科學博士學位。

香港大學在2015年3月19日頒授名譽博士予樹仁大學校監胡鴻烈。（香港大學圖片)

香港大學在2015年3月19日頒授名譽博士予樹仁大學校監胡鴻烈（右），由港大副校監李國寶（左）頒授。（香港大學圖片)

香港大學在2015年3月19日頒授名譽博士予樹仁大學校監胡鴻烈（右二），時任港大副校監李國寶（左一）、校長馬斐森及校委會主席梁智鴻一同祝賀。（香港大學圖片)

健康長壽祕訣：讓身心保持活力

胡鴻烈在2021年2月，渡過了他的101歲壽辰。他曾提到健康長壽的祕訣，便是常常保持活躍。「我相信讓身心保持活力，是長壽的一個關鍵原因。」他更以《論語・述而》第七卷孔子這樣形容自己：「其為人也，發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至云爾。」

樹仁大學校監胡鴻烈2021年101歲壽辰，與次子常務副校監胡懷中一同切壽桃型蛋糕。（樹仁大學網站圖片）