胡鴻烈逝世｜樹仁大學訃告：胡與妻鍾期榮披荊斬棘　堅持教育理念

香港樹仁大學校監胡鴻烈逝世，享年105歲。樹仁大學今日（28日）發表訃告稱，胡鴻烈周日（27日）在家人陪伴下安詳辭世，樹仁仝人深切悼念。訃告指，胡鴻烈與妻子、已故樹仁校長鍾期榮眼見香港大專教育嚴重短缺，以積蓄創辦樹仁書院，由鍾博士出任校長，胡博士出任校監。多年來，二人披荊斬棘，自資覓地建校，拓展學院規模，提升教學水平，樹仁終於2006年獲香港特區政府宣布為香港第一間私立大學。訃告指，胡鴻烈出殯儀式和追思活動的舉行日期，待家人安排妥當後將會另行公布。



樹仁大學校監胡鴻烈在2021年2月26日，即農曆正月十五元宵節，度過他101歲生日。樹仁大學教職員、校友及胡校監的好友，分別親身或透過Zoom向胡校監祝壽。 （樹仁大學網站圖片）

樹仁大學校監胡鴻烈（右一）2021年101歲壽辰。胡的次子副校監胡懷中（右二）、胡懷中博士妻子（左一）、學術副校長孫天倫（中）、協理副校長（學生事務）葉秀燕（左二）一同與他慶祝。 （樹仁大學網站圖片）

校監胡鴻烈(前)與次子常務副校監胡懷中（右1）、學術副校長孫天倫（右2）、協理副校長（學生事務）葉秀燕（左2）和註冊主任（質素保證）朱慧合照。（樹仁大學網站圖片）

胡鴻烈周日在家人陪伴下安詳辭世 享壽105歲

樹仁大學今日發表訃告，指「我們尊敬的校監胡鴻烈博士於2025年7月27日在家人陪伴下安詳辭世，享壽105歲，香港樹仁大學仝人深切悼念。」

訃告指到，胡鴻烈1920年出生於浙江紹興，1942年於中央政治大學外交系畢業，1944年考取了外交官第一名，其後負笈海外。1946年，胡鴻烈任蘇聯烏茲別克共和國首都塔什干總領事館副領事。1952年，他獲法國巴黎大學頒授法學博士，兩年後考獲英國大律師資格並回港執業。

曾任市政局及立法局議員關注青少年犯罪問題 協力落實9年免費教育

訃告指，胡鴻烈精通中、英、法、俄四國語言，鑽研國際法律問題之餘，亦參與多項改善民生的工作，曾任市政局議員及香港立法局議員，關注香港青少年犯罪問題、協力落實香港推行九年免費教育、努力推動中文為官方語言及為徒置區居民爭取安居之所。

1971年，胡鴻烈放棄原本衣食無憂的生活，用盡70萬元積蓄購入跑馬地一棟三層小洋房，與夫人鍾期榮創辦樹仁書院，即現在的樹仁大學。（資料圖片）

訃告指，1971年，胡鴻烈與鍾期榮眼見香港大專教育嚴重短缺，以積蓄創辦樹仁書院，由鍾期榮任校長，胡鴻烈出任校監。1976年，樹仁獲政府承認為註冊專上學院，改名樹仁學院。

1978年，樹仁寧拒港英政府資助，也堅持教育理念，保留四年學制。多年來，二人披荊斬棘，自資覓地建校，拓展學院規模，提升教學水平，樹仁終於2006年獲香港特區政府宣佈為香港第一間私立大學。

胡鴻烈與太太鍾期榮十分恩愛，二人節衣縮食，把樹仁辦好。（學校刊物圖片）

香港大學在2015年3月19日頒授名譽博士予樹仁大學校監胡鴻烈。（香港大學圖片)

香港大學在2015年3月19日頒授名譽博士予樹仁大學校監胡鴻烈（右），由港大副校監李國寶（左）頒授。（香港大學圖片)

香港大學在2015年3月19日頒授名譽博士予樹仁大學校監胡鴻烈（右二），時任港大副校監李國寶（左一）、校長馬斐森及校委會主席梁智鴻一同祝賀。（香港大學圖片)