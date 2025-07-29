招聘奇案｜心怡天地幼兒園職員擅登招聘廣告　校方報警稱無授權

有女網民日前在社交平台發文指，早前應徵一間幼稚園後，被面試官搔擾，對方更邀請她擔任其私人助理。



被指控的心怡天地（Joyful World）國際幼兒園暨幼稚園，發聲明澄清並為事件致歉，指有非教學職員擅自在網上招聘平台發布招聘廣告作個人用途，對其行為深表震驚並極度遺憾，涉事職員已被即時終止僱傭關係。校方又指，已就事件報告警方及相關政府部門。



心怡天地國際幼兒園暨幼稚園有員工擅自發布招聘廣告，並搔擾面試者。

女網民發文稱到幼稚園見工 面試者問感情經歷 邀任其私人助手

一名女網民早前在社交平台發文，指早前從網上招聘渠道求職，到沙田一間幼稚園面試後，面試官私下聯絡她，期間問到其感情經歷、價值觀，「好似去咗相睇咁」。其後對方再透過通訊軟件，邀請她成為其私人助手，但當初應徵的「幼稚園助理」一職，對方隻字未提。

心怡天地國際幼兒園暨幼稚園發聲明澄清並為事件致歉。

心怡天地：非教學職員發招聘廣告作個人用途 深表震驚

涉事的心怡天地國際幼兒園暨幼稚園在校網發聲明，指有非教學職員曾利用網上招聘平台，擅自發佈與實際情況不符之招聘廣告，作個人用途。校方對其行為深表震驚並極度遺憾，對所有因此受到影響之人士表示誠摯歉意。

校方稱已即時與有關職員終止僱傭關係

校方又指，該招聘並無獲校方授權，校方已立即展開全面調查，並會仔細審視有否違反《個人資料（私隱）條例》。涉事職員已被即時終止僱傭關係，校方並已就事件亦向警方及相關政府部門作出正式報告。

該校強調，對任何違反專業操守或誠信標準的行為絕不容忍，並將持續採取一切必要措施，以維護學校之聲譽與核心價值。校方提醒各位求職者及家長，於網上查閱與該校相關之招聘資訊時，應保持警覺，如對任何招聘事宜存疑，可致電該校查證。