招聘奇案｜心怡天地幼兒園職員擅登招聘廣告 校方報警稱無授權
撰文：林遠航
出版：更新：
有女網民日前在社交平台發文指，早前應徵一間幼稚園後，被面試官搔擾，對方更邀請她擔任其私人助理。
被指控的心怡天地（Joyful World）國際幼兒園暨幼稚園，發聲明澄清並為事件致歉，指有非教學職員擅自在網上招聘平台發布招聘廣告作個人用途，對其行為深表震驚並極度遺憾，涉事職員已被即時終止僱傭關係。校方又指，已就事件報告警方及相關政府部門。
女網民發文稱到幼稚園見工 面試者問感情經歷 邀任其私人助手
一名女網民早前在社交平台發文，指早前從網上招聘渠道求職，到沙田一間幼稚園面試後，面試官私下聯絡她，期間問到其感情經歷、價值觀，「好似去咗相睇咁」。其後對方再透過通訊軟件，邀請她成為其私人助手，但當初應徵的「幼稚園助理」一職，對方隻字未提。
心怡天地：非教學職員發招聘廣告作個人用途 深表震驚
涉事的心怡天地國際幼兒園暨幼稚園在校網發聲明，指有非教學職員曾利用網上招聘平台，擅自發佈與實際情況不符之招聘廣告，作個人用途。校方對其行為深表震驚並極度遺憾，對所有因此受到影響之人士表示誠摯歉意。
校方稱已即時與有關職員終止僱傭關係
校方又指，該招聘並無獲校方授權，校方已立即展開全面調查，並會仔細審視有否違反《個人資料（私隱）條例》。涉事職員已被即時終止僱傭關係，校方並已就事件亦向警方及相關政府部門作出正式報告。
該校強調，對任何違反專業操守或誠信標準的行為絕不容忍，並將持續採取一切必要措施，以維護學校之聲譽與核心價值。校方提醒各位求職者及家長，於網上查閱與該校相關之招聘資訊時，應保持警覺，如對任何招聘事宜存疑，可致電該校查證。
詐騙｜社署發現有虛假招聘網站 挪用社署標誌招募平台操作人員人心怡幼稚園總監涉偷拍 校方：已即時解除馬總監一切職務心怡幼稚園總監涉偷拍 家長：學校好好 對校方有信心荃灣心怡幼稚園總監涉偷拍被捕 至少50受害人