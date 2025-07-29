澳門優惠│第二套同行來回船票只需$28│2人船票+酒店住宿套票$998

噴射飛航今次推出兩個震撼優惠，價錢平到簡直係迫你去澳門！無論係第二套來回船票僅$28，定係人均唔駛$500就包船票連酒店，呢個價錢平到你根本搵唔到任何藉口唔出發。唔好再猶豫，快啲叫埋你嘅另一半、閨密好友或者屋企人，準備快閃叉電啦！



[優惠一] 二人同行船票優惠︰第二套來回船票$28

推廣日期：即日起至8月31日

享用優惠條件︰

• 適用於購買香港(上環) <> 澳門(外港/氹仔)航線eBoarding來回船票(普通位/豪華位)

• 其中一程須選乘氹仔航線航班

購買方法：

只需於Klook平台搜尋「香港往／返澳門噴射飛航船票 TurboJET」，點選「組合套餐」，即可查看以上優惠。名額有限，先到先得。

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仲有另一個超抵優惠！喺香港，兩個人一千蚊可能食餐好少少嘅日本菜、睇兩套戲就無晒。但如果同你講，同樣價錢可以畀你過大海，包埋船票酒店去澳門玩返晚，係咪即刻心動？唔好懷疑，噴射飛航（TurboJET）推出嘅二人套票就係咁震撼！＄998起跳，人均唔駛＄500就可以快閃叉電！套票適用日期為即日起至12月31日，幾時出發都得！今次優惠仲有4間酒店揀，無論你係同另一半、閨密定係成家人去玩，都實搵到心水選擇，即刻睇下點揀最啱你！

[優惠二] $998起2人噴射飛航船票+1晚酒店住宿

推廣日期：即日起至12月24日

住宿套票內容：

1) 噴射飛航港澳航線2人來回船票(普通位)*

2) 住宿禮遇 - 指定酒店雙人房一間1晚#

* 首程航班必須由香港出發，出發日期為入住酒店當天。

# 套票須於入住最少七天前預訂

# 如有特別要求，可自行與酒店查詢

【家庭或閨密之選】澳門雅辰酒店

想同至親或閨密過一個悠閒週末，遠離煩囂叉足電？以下呢間酒店就最啱你哋喇！

五星級的澳門雅辰酒店前身為澳門首家文華東方酒店，可以畀大家體驗真正的葡式風情，酒店內外都充滿打卡位，影相呃Like一流！加上佢有個度假村大泳池同Spa，可以齊齊做個Spa放鬆下，啱晒去度假。

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【三五知己暢玩之選】新麗華酒店、澳門葡京酒店

約埋班Friend去澳門，最緊要就係方便！食買玩一條龍，梗係要揀市中心嘅酒店啦！

• 新麗華酒店

講到地點方便，新麗華真係無得輸！佢就喺正市中心，行幾步就到議事亭前地、大三巴，樓下大把嘢食。無論係日頭去景點打卡，定係夜晚想搵間嘢飲下酒，都超級方便，啱晒成班朋友想玩盡佢嘅行程。

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•【掃街打咭之選】澳門葡京酒店

作為澳門嘅經典地標，「葡京」兩個字已經夠晒代表性。隔離間新葡京酒店入面有齊米芝蓮餐廳，地點又係市中心，去邊都咁方便。夜晚想感受下澳門浪漫嘅葡式大街小巷、世遺景點，好似戀愛巷、大三巴？住呢度就啱晒喇！

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【親子寫意放電之選】鷺環海天度假酒店

邊個話澳門冇一個遠離繁囂嘅度假勝地？鷺環海天度假酒店會係個唔錯嘅選擇。不妨帶住一家大細嚟哩度度假，畀小朋友放電，同時大人又可以chill下鷺環海天度假酒店遠離繁囂嘅市區同賭場，空氣清新，空間又夠大，仲有無敵大海景。最大賣點係有個超大嘅室外泳池，小朋友見到實開心到癲！而且行出去就係黑沙海灘，可以同小朋友一齊堆下沙、玩下水，享受一個悠閒嘅親子假期。

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更多詳細資料可以瀏覽：https://www.turbojet.com.hk/tc/promotions/macau-hotel-accomondation-package.aspx

優惠受噴射飛航及有關酒店住宿禮遇有關條款及細則約束。名額有限，先到先得。

（資料及相片由客戶提供）