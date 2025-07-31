經紀借錢不遂殺父裁謀殺罪成　提新證據證或被誤指說謊　上訴得直

保險經紀疑因欠債向父借錢，借錢不遂後涉嫌用刀捅死父親，並把其屍體棄於華富邨對出海面。惟載着屍體的紅白藍膠袋，被人發現在瀑布灣道外海面漂浮，事件被揭發。經紀2021年經審訊後，被裁定謀殺罪成，依例被判終身監禁。



經紀早前提出上訴，指他原審自辯時提及案發前一天收到父親來電相約「飲茶」，惟控方以沒該通話紀錄為由，指黎虛構證供以掩飾他找父索錢。經紀上訴時引用新證據，懷疑證明該通話紀錄的存在。上訴庭認為，經紀原審時或誤被指為說謊，影響陪審團考慮其證供的可信性，包括他聲稱受父親挑釁的說法，因此裁定經紀上訴得直，撤銷定罪。至於案件是否重審，則需聽取進一步陳詞。



被告黎謹友曾被押至華富泳棚重組案情。（梁銘康攝）

死者的屍體於2018年12月6日被發現在華富邨對開海面載浮載沉。（資料圖片）

2021年被裁定謀殺罪成

上訴人黎謹友，被控於2018年12月4日謀殺黎金福（65歲）。此外，他在原審前承認一項偷竊罪，指他盜取父親銀行戶口內的20.3萬元，他在2021年被判囚2年3個月，和謀殺罪的刑期同期執行。

原審時被控方質疑虛構證供

黎爭議他在第一個錄影會面中，曾稱案發前一天，即2018年12月3日曾致電父親，並在該通話中相約父親翌日「飲茶」。他原審自辯時，則稱和父親通電話後，父親再致電他相約翌日「飲茶」。根據原審時的同意案情，沒有指他稱父親再致電他的紀錄。控方盤問時質疑他虛構時，黎回應指父親有兩個電話號碼。

上訴呈證據證父有兩個電話登記

黎在上訴時申請引用新證據，證據涉及黎的手機號碼，和另外兩個電話號碼的通話紀錄，該兩號碼均為黎父登記的號碼。該新證據可以顯示，黎於12月3日下午4時許致電父親，父親於同日下午5時許，以其中一個5字頭的電話號碼致電黎。

上訴庭接納新證據認為存在不公

上訴庭經考慮後，認為次符合引入新證據的條件，指黎父於12月3日下午5時許，的確曾致電黎。上訴庭續指，黎於原審時提出自衛，和因受挑釁而誤殺其父親，願意承認誤殺罪。原審法官引導陪審團時引述控方說法，指同意案情沒有黎指稱的電話紀錄，黎只是虛構父親致電相約「飲茶」，以掩飾他找父親索取金錢。原審法官亦向陪審團指，黎是否在此事說謊涉及其可信性。

上訴庭指，黎當時的確有收到父親的電話，但被指說謊，此事影響陪審團考慮黎的可信性，認為會構成重大不當，因此裁定黎上訴得直，撤銷定罪。

案件編號：CACC177/2021