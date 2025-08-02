黑色暴雨 ｜昂坪纜車延開放　工展會貓迷博覽會如常開放

天文台今早（2日）9時45分發出黑雨警告信號，香港濕地公園現已暫停開放。另外昂坪360亦宣佈服務延遲。另外，漁護署指，大雨可能引發山洪暴發和山泥傾瀉，為安全着想，呼籲市民避免前往郊野公園。



另外，第5屆工展購物節及香港貓迷博覽會則如常開放。



由於黑色暴雨警告信號現正生效，香港濕地公園現已暫停開放。（資料圖片 / 鄧宇詩攝）

漁護署稱，由於黑色暴雨警告信號現正生效，香港濕地公園現已暫停開放。公園會在警告信號除下後兩個小時重新開放。倘若黑色暴雨警告信號於下午二時仍然生效，公園今日將不會開放。已經預繳今天門票的人士或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處安排退款或更改參觀日期。

另外，大雨可能引發山洪暴發和山泥傾瀉，為安全着想，呼籲市民避免前往郊野公園。至於現時身處郊野公園的市民，視乎實際情況，應盡快離開或到安全地方暫避。

纜車服務於今日(2日)上午延遲開放。（資料圖片 / 黃永俊攝）

另外，昂坪纜車宣佈，由於受雷暴的影響，纜車服務於今日上午延遲開放，將於天氣好轉後，儘快恢復服務。

第5屆工展購物節將如常於10:30開放至晚上7時結束。（資料圖片 / 張智浩攝）

工展會表示，第5屆工展購物節將如常於上午10時30開放，至晚上7時結束，所有穿梭巴士服務維持正常，呼籲市民注意安全，並留在室內安全地方暫避。

香港貓迷博覽會亦在社交平台公佈，展覽今日將如常開放。（Facebook / 香港貓迷博覽會）

香港貓迷博覽會亦在社交平台公佈，展覽今日將如常開放。