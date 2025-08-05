港大醫學院錄30名IB狀元創新高　首批第二學位醫科生來自劍橋等校

大學聯招放榜前夕，港大醫學院昨日（4日）舉行新生聚會，透露截至今日，共吸引了30名國際文憑試（IBDP）滿分狀元入讀，包括2025亞太青年橋牌錦標賽冠軍蔣承軒；另透過學校推薦直接錄取計劃，取錄31名文憑試考生，人數創新高。而醫學院的首批25名四年制「第二學位」醫科生，有來自劍橋、倫敦帝國學院，亦有港大工程學、藥劑學、牙醫學的「一級榮譽」畢業生。



名經多元途徑入讀MBBS課程的準醫科生齊聚港大醫學院，新委任的「毛孩教授」也親臨活動與眾同樂，為師生帶來驚喜。（港大醫學院提供）

名經多元途徑入讀MBBS課程的準醫科生齊聚港大醫學院，新委任的「毛孩教授」也親臨活動與眾同樂，為師生帶來驚喜。（港大醫學院提供）

名經多元途徑入讀MBBS課程的準醫科生齊聚港大醫學院，新委任的「毛孩教授」也親臨活動與眾同樂，為師生帶來驚喜。（港大醫學院提供）

逾百名新生中有30名IB狀元 首批「第二學位」醫科生有來自劍橋

由香港大學副校長（健康）兼李嘉誠醫學院院長劉澤星聯同學院領導團隊昨日與一眾新生聚會，逾百名新生出席，包括IB「狀元」、2025亞太青年橋牌錦標賽冠軍蔣承軒；以「第二學位」途徑入學的劍橋畢業生伍亮恆；經「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）錄取的民生書院張樂晞及聖保羅書院鄧朗熙，兩人憑其香港中學文憑試6科5**的優異成績直接成為「傑出醫科學人」（Distinguished Medscholar, DMS）。

以「第二學位」途徑入學的劍橋畢業生伍亮恆（左），與港大醫學院臨床醫學學院病理學系名譽教授麥德華教授見面交流。（港大醫學院提供）

以「第二學位」途徑入學的劍橋畢業生伍亮恆（左），與港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇見面交流（圖右）。（港大醫學院提供）

港大醫學院表示，新學年共吸引了30名國際文憑試（IBDP）滿分「狀元」，也透過SNDAS取錄31名多元才能優異生，人數均創新高。醫學院亦將迎來首批25名四年制「第二學位」醫科生，有來自劍橋、倫敦帝國學院，亦有港大工程學、藥劑學、牙醫學的「一級榮譽」畢業生。

經「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）獲港大醫學院錄取的張樂晞（右）及鄧朗熙（左），兩人於香港中學文憑試（HKDSE）取得 6科5**的優異成績，直接入讀「傑出醫科學人」（Distinguished Medscholar, DMS）學習軌道。（港大醫學院提供）

兩位DSE尖子、準DMS同學張樂晞和鄧朗熙表示，他們自小對醫學有濃厚興趣，亦曾參加港大醫學院暑期課程，跟隨資深醫生實習，讓他們習醫的決心更為堅定。

張樂晞分享，與醫護人員直接交流，讓他深刻感受到醫護對病人的同理心，以及如何安撫病人的焦慮情緒，是書本上學不到的寶貴經驗。鄧朗熙希望日後可攻讀醫學博士課程，成為一個科研人員。

IB「狀元」、亞太青年橋牌錦標賽冠軍、港大醫學院準醫科生蔣承軒（右）藉著聚會與院長劉澤星及多位同學分享橋牌玩法規則。（港大醫學院提供）

IB「狀元」、亞太青年橋牌錦標賽冠軍、港大醫學院準醫科生蔣承軒（右）藉著聚會與院長劉澤星及多位同學分享橋牌玩法規則。（港大醫學院提供）

亞太青年橋牌錦標賽冠軍讀醫 將獲學業指導總監支援

IB狀元蔣承軒提到選擇港大醫學院，正是受師生的互動和關顧氛圍所打動。一次校內升學講座中，蔣承軒認識了醫學院的教授，分享自己兼顧IB考試與國際賽事的困擾，卻意外獲得鼓勵：「教授相信我能兼顧學業與橋牌，這份信任令我深受感動，並堅定了我的選擇。」他表示，醫學院已安排他與學業指導總監，商議彈性安排，讓他無後顧之憂地展開醫學志業與橋牌生涯，兼顧國際比賽和學習。