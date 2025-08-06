香港廣州青年總會第二屆成員就職　會長霍啟文：致力凝聚青年力量

香港廣州青年總會（YGH）上周六（8月2日）日前舉行第二屆架構成員就職典禮暨「粵行．廣州綠色產業及文化旅遊實習計劃」結業儀式。會長霍啟文時表示，YGH自創立以來，秉持「為香港新生代青年人提供機遇」的初心，致力建設一個凝聚香港青年力量、激發創新潛能的平台，未來將繼續推動穗港兩地青年雙向而行，為青年提供更多發展機遇，發掘潛能、實現自我價值和追逐人生夢想。



典禮在香港理工大學舉行，邀請到香港民政及青年事務局局長麥美娟、中央政府駐港聯絡辦青年工作部副部長萬寧女士、廣州市委統戰部副部長劉國強、香港消防處處長楊恩健、香港廣州社團總會會長黃俊康、香港廣州社團總會主席張廣軍等嘉賓共同見證YGH開啟新篇章。

香港廣州青年總會（YGH）會長霍啟文表示，YGH自創立以來，秉持「為香港新生代青年人提供機遇」的初心，致力建設一個凝聚香港青年力量、激發創新潛能的平台。

霍啟文致辭時表示，國家主席習近平曾提到「青年興則國家興，青年強則國家強」致力建設一個凝聚香港青年力量、激發創新潛能的平台。香港與廣州有着同根同源的語言和文化，擁有無限的合作與發展空間。YGH將繼續在港協助廣州市政府宣傳、推動和落實五樂計劃。加深香港青年對廣州的瞭解和興趣，並繼續聯繫社會各界資源，為青年提供更多發展機遇，以實際行動支持「一國兩制」制度建設。

麥美娟表示，很開心見到YGH及民政及青年事務局的目標一致：培育青年成為愛國愛港、具有抱負、正向思維及世界視野的新一代。

麥美娟致辭時指出，YGH自2020年成立以來，一直積極引領青年認識香港及廣州的發展優勢，促進兩地青年交流合作，分享就業創業經驗，鼓勵青年善用兩地提供的政策優惠及措施，深度融入一帶一路的建設。YGH今年舉行的「粵行．廣州綠色產業及文化旅遊實習計劃」，正是2025至2026年民青局青年內地實習資助計劃所資助的項目之一，麥美娟表示：「我很開心見到YGH及民政及青年事務局的目標一致：培育青年成為愛國愛港、具有抱負、正向思維及世界視野的新一代。」

廣州市委統戰部副部長劉國強表示，香港廣州青年總會廣泛團結了一批香港各界青年人士，結合穗港兩地的優勢，積極推動穗港兩地青年交流及合作，有效地發揮了橋梁的作用。

劉國強致辭時表示，YGH自成立以來，廣泛團結了一批香港各界青年人士，積極推動穗港兩地青年交流及合作，有效地發揮了橋梁的作用，令香港青年有機會走入廣州，瞭解廣州，親身感受廣州作為大灣區核心引擎城市發展的活力及魅力，為香港青年開啟了認識內地，拓展視野的視窗，亦為穗港兩地深化合作，注入了青年的動脈。

YGH主席林烈表示，YGH在過去五年搭建起連接穗港兩地青年的堅實橋樑，這些成績的取得，離不開每一位委員的傾力付出，更得益於國家戰略的指引與各界的鼎力支持。

YGH主席林烈致辭時表示，過去五年，YGH從組織數百位香港青年赴穗實習到推動大灣區青年政策研究，從抗疫物資馳援全港到協助香港青年融入國家發展大局，始終堅守初心，搭建起連接兩地青年的堅實橋樑。新一屆執行委員會將會延續透明且有效率的作風，以青年需求為指南針，讓YGH成為香港青年追夢路上的堅實後盾。

YGH本年度民政及青年事務局青年內地實習資助計劃「粵行．廣州綠色產業及文化旅遊實習計劃」第一團實習生完成實習回港，YGH主席林烈與副會長陳賢宗頒發實習證書予七位實習生。