土瓜灣重建｜市建局設計長者友善家居　肺氣腫蔡伯：好舒服好鍾意

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-23 08:00

土瓜灣區重建多年，逾2,000戶長者需要離開生活多年的社區，有居住當區天台屋的老伯，瑟縮漏水天台屋10多年，前年因為肺氣腫留院2個月後，年屆7旬的伯伯走上9層樓高的住所顯得「一步一艱辛」，只能到區內的長者中心暫住，去年終於可以「上樓」，獲派藍田平田邨的公屋單位，終於有自己的安樂窩。 老伯更獲邀參與市區重建局的「樂齡安居」家居改善先導計劃，由專業設計師為他改建長者友善家居，老伯不斷笑說「好鍾意！」、「好舒服」，熱愛下廚的他更大讚廚房好用，不用再受風吹雨打，可以多煮幾餐安樂茶飯。 市建局正檢討計劃，預料日後很大機會在其他重建項目，為有需要的長者設計適合他們的居所。

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73歲的蔡慶鉛原本獨居於土瓜灣庇利街／榮光街發展項目的天台屋，住了十多年後，居所愈趨殘舊，打風下雨更會漏水，雖然有「瓦遮頭」，但卻要日曬水淋，業主更不忍其居所環境惡劣，竟然主動減租。

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七旬翁肺氣腫難再走9層樓梯

惟年紀愈大，身體愈「唔聽使」，患有肺氣腫的蔡伯伯經常氣喘和呼吸不暢順，2019年更因而入院，留醫70多天，出院後再無法走上9層高的天台屋，去年2月在救世軍社工隊轉介暫住旺角救世軍海嵐長者中心，睡在「生保床」近半年後，終獲派到藍田平田邨的公屋，去年9月取得鎖匙，覓得自己的安樂窩。

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蔡伯伯更被市建局選中，獲專業的設計師設計專屬他的長者友善家居。為他設計居所的聖公會福利協會經理（設計及物業管理）陳詠琳指，他與蔡伯伯多次商討如何設計其心儀的居所，由睡床的擺位、到衣櫃的儲物空間等，每一個細節也是為蔡伯伯度身訂造。

蔡伯伯除了患有肺氣腫外，還有白內障，考慮到他日後可能要用到拐杖，陳詠琳便為他的電視櫃加設一個凹位，日後安放拐杖，這個設計亦是她最滿意的地方。蔡伯伯要求要高2米的衣櫃，和僅80厘米高的電視櫃，陳詠琳亦滿足他的要求。蔡伯伯大讚廚房設計正好合適其要求，讓熱愛下廚的他，可以煮安樂茶飯，更多次舉起大姆指大讚新居「好舒服」。

陳詠琳又指，一般長者不知摺枱、摺凳容易翻側，強調長者跌一跤，身體元氣大傷，絕對不建議為省錢、省空間而購買摺枱、摺凳，而他為蔡伯伯添置的可收納式桌子則既安全，又省空間，令房子的空間感大增。

市建局去年3月推出先導計劃，為受土瓜灣和大角咀重建項目影響，又獲分配公屋的長期病患長者設計居所。他們原本挑選了11戶有需要的獨居或雙老長者，經社工評估後，最終為6名公公婆婆設計居所，每個居所的改裝成本約為15萬元。

現時計劃已來到尾聲，最後一個個案，為在大角咀居住的婆婆，陳詠琳形容婆婆有儲物癖，家中佈滿40多年來的雜物，慨嘆是最棘手的項目，「斷捨離」亦非其專長，將會安排社工跟進，解決婆婆儲物惡習。

市建局指，在設計和裝修完這6戶公公婆婆的居所後，將會稍作檢討，預料計劃很大機會長期推行，為日後受重建影響的長者設計安樂窩。