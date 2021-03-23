新冠疫苗｜梁子超：7月前打針進度未必覆蓋大部份人　礙經濟復甦

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-23 09:16

第四波疫情持續，目前累計約38萬市民已接種第一劑苗。呼吸系統專科醫生梁子超今日（23日）在港台節目《千禧年代》表示，以目前進度，未必能在7月前覆蓋到大部份人口，如追不上全球進度，對經濟復甦有影響。對於市民陸續接種疫苗後，他認為要看整體疫情，強調疫苗非百分百保障，如疫情仍不受控，放寬空間很小。

目前累計逾38萬市民已接種第一劑疫苗，梁子超認為只是第一劑數據，目前仍是剛開始接種第二針，以目前進度，未必能在7月前覆蓋到大部份人口。



他直言，香港是人口密集都市，病傳播效率相對高，如要達到較高保護效果，七成人口接種較理想，如在7月接種率達五成，對疫情都有正面影響。他又指，部份大都市指標期望在7月前，達到一定比率的接種率，如香港追不上，會拖慢經濟復甦。

呼吸系統科專科醫生梁子超（資料圖片）

對於市民陸續接種疫苗後，能否放寬院舍探訪，他認為要看整體疫情，強調疫苗非百分百保障，如疫情仍不受控，放寬空間細很小。他又指，除非院舍大部份員工、院友都打了疫苗，才可確保病毒不會因放寬走入院舍，如4月局部開放，亦要「絕對小心」，如探訪人士與其他人要分開，以防隱性傳播走入院舍。

梁子超指，變種病毒威脅不斷增加，在防範輸入個案仍要小心，這幾日不明源頭個案有下降趨勢，只是剛開始，希望持續，認為每星期減半，疫情才去了明確下降軌。不過，他強調雖然健身群組個案，大部份在隔離營確診，但亦有機會在未隔離前已傳入社區，提醒要看下周情況才可安心，相信仍有多個星期才可達致「清零」。