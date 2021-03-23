羅致光料已過失業率高峰　「工作分享」論捱批：沒打算鼓吹無薪假

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-23 10:22

最新一期失業率升至7.2%，再創近17年高位。勞福局局長羅致光今日（23日）在新城節目表示，認為失業率見頂「可能性高」，下月公布數字再上升的機會低。羅早前曾形容，放無薪假是「工作分享」，引來社會熱議，他今日強調政府沒打算鼓吹相關行為，又認為如員工需在放無薪假及裁員間選擇，會贊成每周上少一日班，多於公司裁員決定。

羅致光表示，謹慎審視失業率高峰期已過，「見頂可能性高」，下個月再上升機會低，直言失業情況於去年12月最惡劣，在1、2月稍為緩和，職位空缺數量亦較正面，加上目前健身群組似乎已受控，如疫情維持放緩，相信經濟活動可逐步恢復。

勞福局局長羅致光 (資料圖片)

羅致光早前在立法會會議上，提到僱員放無薪假，反映市場變化及靈活，應視為「工作分享」，更指若沒有「工作分享」，部分僱主實際上可以裁員。



羅今日指，當時是為解釋「工作分享」概念，政府無任何打算鼓吹相關行為，自己亦非贊成。他又認為，觀乎過去經驗，「如果要班員工去決定，大家返少日工好，定裁減部份員工好，啲員工都會投票積成大家不如返少日工，就好過將部份同事炒咗佢」。

對於失業援助金，他再次重申外國制度需供款、經濟審查。他又指，有政黨提出6個月的臨時失業救濟金，「不知樂觀從哪來」，認為經濟復甦後，流動市場需較長時間重整。對於取消強積金對沖，他期望可於下年度向立會提交，料最快2025年才可全面實施。

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