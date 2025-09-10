長期佔用快線檢控升21%　去年13人死於快速公路意外　主涉私家車

長期佔用快線是常見且危險交通違規行為，不僅阻礙緊急車輛，還可能導致司機在慢車道上危險超車而引發意外，民間會叫他們「快線L」。運輸及物流局局長陳美寶今日（10日）書面回覆立法會議員陳月明提問稱，去年涉及快速公路交通意外的車輛有3,782架次，當中造成13人死亡及75人重傷。



吐露港公路為其中一個交通意外黑點，圖為今年5月15日往大埔方向近香港科學園的對開快線，有3輛私家車「串燒」首尾相撞。（Facebook 大埔 TAI PO Bosco Chu ）

去年3,782架次車輛牽涉快速公路意外 53%為私家車

根據運輸及物流局今日向立法會提交各類型車輛在快速公路上涉及意外的車輛數字及傷亡情況，去年有3,782架次車輛牽涉快速公路意外，當中近53%為私家車，其次是輕型貨車、佔逾15%，排第三是的士，佔近15%。

13人死於快速公路交通意外 另有2,641人受傷

相關意外的司機及乘客傷亡人數方面，去年有13人死於快速公路交通意外，5人為私家車司機或乘客，「電單車」、「的士」、「輕型貨車」、「中型及重型貨車」類別各佔2人，而有關意外導致75人重傷及2,566人輕傷。

議員陳月明提問時稱，有意見認為不少交通意外是由於車輛超越前車引起，因此問警方針對在快速公路上長期佔用最右線，以及違例使用該行車線的車輛所作出的檢控數目。

1,927宗長期佔用快線檢控 陳美寶：警方會持續檢視執法成效

陳美寶回覆指，針對快速公路長期佔用快線行為，去年有1,927宗檢控，較2023年上升25%，而違例使用最右線、即快線的檢控更高達5,786宗，按年升21%。陳美寶指，警務處會持續檢視交通意外趨勢及執法成效，適時調整執法力度，以確保道路安全，亦會繼續鼓勵市民使用不同平台舉報相關交通違例事項。