新冠疫苗｜接種後或放寬院舍探訪　業界：要考慮院友、職員接種率

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-24 10:27

政府正探討市民及院疫接種疫苗後，或可放寬院舍探訪。安老服務協會主席陳志育今日（24日）在港台節目《千禧年代》指，現階段未與政府正式探討，相信業內亦要有討論。他又指，相信要待院友、職員達一定接種率才可放寬，並於獨立環境下會面，不過部分院舍環境或難以做到，「如訪客入去已是公共空間」。

陳志育表示，疫情下探討安排要做風險評估，如社區疫情未受控要謹慎處理，亦要考慮院友、職員接種比例是否高，目前難訂標準，而家人進入安老院亦要有特別安排，如仍要預約在獨立空間見面，不會與沒接種疫苗的長者接觸。不過，他指部分院舍環境未必做到，如訪客入去已是公共空間。

安老服務協會主席陳志育指因為元朗一家護老院再出現個案，因此業界的中秋探訪不會放寬，但如果院友身體較弱，院舍可以根據具體情況作出安排，如在獨立房間內會面等。（梁鵬威攝）

陳說，現階段留意到長者的接種率不是太高，有一部分長者因健康問題不適合接種，亦有人因異常事故影響信心，期望整體社會接種率提高後，院舍都會提高。對於相關安排，會否對沒接種的長者、家屬不公，陳指放寬院舍探訪須分階段處理，不是一下子放寬，亦擔心多人接種後，社會放寬意識，對長者有風險，所以要小心。

健身搏擊運動業界大聯盟召集人兼泰拳教練柯尊鼎。（資料圖片／歐嘉樂攝）

另外，港大微生物學系講座教授袁國勇日前到爆疫的URSUS Fitness視察，發現中心完全無鮮風流轉，建議URSUS每小時的空氣流轉要達至6至12次。健身搏擊運動業界大聯盟召集人兼泰拳教練柯尊鼎在同一節目指，對於健身中心要與食肆換氣量「睇齊」感無奈，直言不但成本高，安裝亦有困難，形容「無疑趕我們去絕路」，部分健身室或因此倒閉，強調小型健身室位於的大廈可開窗，空氣流通。

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