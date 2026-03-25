第16屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃　深入社區及各業推動戒煙

為推動全城投入無煙健康生活，香港吸煙與健康委員會在不同界別超過100個機構的支持下，包括政府部門、公共機構、區議會、地區康健中心／服務站、地區服務團體、多個行業商會和公司等，舉辦了第16屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃。計劃在2025年6月至10月期間於全港18區舉辦75場「戒煙大贏家」比賽招募活動，並聯同地區合作夥伴舉行近80項無煙宣傳活動，與超過10萬名市民分享無煙信息。今屆比賽吸引超過1,320名吸煙人士參加，接近三成參加者在三個月時自我報告成功戒煙，並有超過760位參加者獲轉介接受進一步的戒煙輔導。



第16屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃頒獎禮已於3月12日完滿舉行，嘉許「戒煙大贏家」比賽的優勝者和成功戒煙的參賽者，並答謝各個機構的支持。頒獎嘉賓包括衞生署署長林文健醫生太平紳士、醫院管理局主席范鴻齡SBS太平紳士、懲教署助理署長(行動)陳少恒、香港大學榮休教授暨公共衞生學院名譽臨床教授林大慶教授BBS太平紳士、衞生署控煙酒辦公室主任林民聰醫生、委員會主席湯修齊BBS, MH太平紳士、副主席陳志球博士SBS, BBS太平紳士及總幹事黎慧賢。他們與一眾嘉賓呼籲市民支持吸煙人士戒煙及推動香港控煙工作，共同享受無煙健康生活。

「戒煙大贏家」無煙社區計劃得到過百來自全港18區和不同界別的機構支持，共同推廣戒煙，建設無煙社區。

三位得獎者在頒獎禮上分享戒煙奮鬥史，有為迎接新生命堅決拋棄煙仔，有因肺部現陰影而在「生死關頭」懸崖勒馬，亦有在公司無煙文化影響下善用戒煙輔導抵抗吸煙引誘。

第12屆「戒煙大贏家」比賽冠軍蔡國威擔任活動主持並見證戒煙的好處，藝人郭羨妮和歐瑞偉亦以遊戲及表演提醒市民吸煙的禍害，更介紹不同免費戒煙輔導服務。

委員會主席湯修齊：首度結合AI助戒煙成效理想

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊在活動上表示，「戒煙大贏家」今年首度結合人工智能（AI）及手機即時通訊程式協助戒煙，成效理想，期望未來會有更多嶄新的戒煙干預推出，提升成功戒煙的機會。他鼓勵吸煙人士儘早戒煙，享受更健康的體魄及和諧的家庭生活。計劃自2009年推出以來，一直強化與不同機構的合作，以營造無煙社區的氣氛，並為支持戒煙建立有利的社會環境。委員會亦感謝地區合作夥伴及來自不同界別的支持機構積極支持和參與，不但舉辦形形式式的地區宣傳活動與居民分享無煙訊息，更與委員會攜手在各類工作場所，包括建築地盤、物流中心、辧公室，向其員工及鄰近市民推廣無煙生活，令到計劃能夠深入社會不同層面推動戒煙。委員會期望社會各界支持控煙政策的立法進程，落實傳統吸煙產品統一包裝設計、完稅標籤制度及禁止加味煙，早日實現無煙香港。

衞生署署長林文健：控煙法例提升公共衞生保障

衞生署署長林文健醫生恭賀今屆「戒煙大贏家」比賽的得奬者及成功戒煙的朋友。林醫生表示︰「過去一年，政府與社會各界在控煙工作上攜手並進。隨著《2025年控煙法例（修訂）條例》的通過與實施，我們進一步完善無煙環境，提升公共衞生保障。包括擴大禁煙區、禁止排隊輪候公共交通工具時吸煙，以及提高違例吸煙定額罰款至3,000元等，措施得到廣大市民的歡迎。由2026年1月1日至2月28日，控煙酒辦共進行了超過7,000次巡查，並就違例吸煙行為發出1,291張定額罰款通知書，罰款金額已按新規定提高至每張3,000元。當中，在新擴大的法定禁煙區及新設的排隊禁煙範圍內，共發出16張定額罰款通知書，反映新控煙措施成效斐然。從今年4月30日開始，香港將全面禁止在公眾地方管有指明另類吸煙產品，包括電子煙和加熱煙。至於實施傳統吸煙產品統一包裝設計，目的是消除透過包裝設計吸引人購買使用。科學證據及海外經驗證明能有效降低吸煙率、減少吸煙產品的吸引力、增強戒煙意願以及防止青少年吸煙 。此措施已在約 25 個國家和地區有效實施。此外政府亦會引入完稅煙標籤制度，以加強打擊私煙和白牌煙。完稅標籤執行細節則留待海關跟進。為了支援有意戒煙的人士，衞生署與醫管局、非政府機構及專業團體持續擴展多元戒煙服務。我呼籲仍在猶豫或尚未成功的吸煙人士致電24小時戒煙熱線1833 183，讓專業團隊與你並肩同行。」

冠軍黃崇稀決心戒煙，以無煙健康的成長環境為兒子送上第一份生日禮物。

新生命成最大動力 新手爸爸決心戒煙打造無煙安樂窩

冠軍黃崇稀曾因氣胸（俗稱「爆肺」）短暫戒煙，但最終失敗。未戒煙前，他每次回家都會立即洗澡，並把衣物分開清洗，卻仍不時因為二三手煙與太太爭吵。直至即將成為全職爸爸，加上了解到「二三手煙」的毒害，才讓他徹底醒覺，希望戒煙以健康的成長環境作為送給兒子的第一份生日禮物，於是決定報名參加比賽。他坦言以往不知何謂三手煙，「原來吸完煙後有害物質會殘留在衣服上半個月以上，又不可以和嬰兒衣服一起洗，因為會黏在嬰兒的衣服上」。他回想以往吸煙的日子，直言吸煙絕對是百害而無一利，不但傷害家庭和睦，煙癮起時更經常在家庭聚會中獨自離群，錯失不少歡樂時刻。成功戒煙後，他表示現在能專注照顧小朋友，享受更多天倫時光，連踢足球也不再輕易氣喘。

亞軍翟耀輝新婚蜜月期身體驚現警號，性命攸關決心為愛戒煙。

肺現2.5cm陰影性命攸關 為摯愛終身幸福堅定拒煙

吸煙逾30年的亞軍翟耀輝，將這次戒煙形容為「生死關頭」。他在工作期間因中暑入院，赫然發現肺部有一粒2.5厘米的陰影。他引述醫生指：「如果你再食（煙），等同自己申請去死」。這句話如當頭棒喝，令他當晚回家便立刻將所有煙灰缸、打火機及煙包扔掉。促使他斬釘截鐵戒煙的另一個主因是愛妻，他坦言太太愛夫心切，「如果她知道我有病，她賣家產都會醫我」，為了不連累家人，他下定決心拒絕一切誘惑，堅決戒煙改善健康。令人欣慰的是，他成功戒煙後再去醫院檢查，發現肺部的陰影已大幅縮小甚至近乎消失，他慶幸自己能把握這次重生的機會。以往太太經常投訴他鼻鼾聲極大，令她「無覺好瞓」，如今他的鼻鼾聲顯著減低，兩人睡眠質素大大改善，令太太喜出望外。

季軍盧永盛表示AI聊天機械人能提供24小時的即時戒煙建議，有效幫助他抵禦煙癮起的難捱時刻。

克服舊有吸煙文化 善用科技AI成戒煙良伴

從事建造業的季軍盧永盛，在舊有工作文化影響下煙癮日深，高峰期每日吸兩包煙。促使他戒煙的契機發生在去年身體檢查，當時他驗出膽固醇過高，獲醫生勸告盡快戒煙。其後，女兒表達了希望爸爸健康長壽、長伴在側的願望，令他大受感動。與此同時，由於煙草售價高昂，加上建造業日益重視無煙與安全的工作環境，令吸煙變得處處受限及不獲認同，最終讓他痛下決心擺脫煙草控制。面對吸煙引誘，他得到計劃中的AI聊天機械人的輔助成功擺脫煙癮。他表示以前不會有人突然提醒自己關注健康，但計劃的AI會定期傳送訊息，並建議他深呼吸和喝水來分散注意力，更教他如何拒絕吸煙邀請。加上獲計劃轉介至戒煙輔導服務，使用戒煙貼雙管齊下，終成功戒煙。現時，他手指不再發黃，夜間亦不再咳嗽，節省的開支更令家人出外用膳時點餐更豐富。

優異獎得主吳權晉及孫曉彤分別為伴侶及寵物戒煙

優異獎得主吳權晉因吸煙問題常與同居女友發生爭執，在對方鼓勵及提名下參賽。他同樣受惠於計劃的AI聊天機械人，在無聊或感到寂寞想吸煙時透過與AI溝通解悶，詢問應對退癮症狀方法。而在女友的鼓勵和「督促」下，三個月便成功戒煙，更解決了長久的口氣問題。

另一位優異獎得主孫曉彤吸煙8年，促使她戒煙的關鍵是家中的愛犬。二三手煙令愛犬反感，即使伸手摸牠們或親牠們都會退縮。她積極搜集煙害相關資料，加上作為醫生的弟弟苦口婆心的勸導，最終她明白自己「喜歡吸煙」只不過是對尼古丁依賴的錯覺。她透過使用尼古丁替代療法（香口膠和戒煙貼），從生理到心理逐步解除了對煙草的依賴，更鼓勵伴侶一同投入無煙健康生活。

連繫各界與科技並行 推動全城重啟無煙新生活

「戒煙大贏家」不單是一個比賽，更是一個推動全城共建無煙環境的契機。無煙訊息不局限在計劃裏，更透過不同界別的支持機構提供宣傳平台，及地區合作夥伴的地區網絡，向不同行業的從業員、全港社區的居民、不同年齡層的市民分享，營造出有利戒煙的社會氛圍。配合政府各項加強控煙的法例與執法行動，從5位得獎者的經歷可見，無論煙齡多長，只要下定決心，配合社區資源、AI科技輔助及適切的戒煙服務，絕對能成功擺脫煙草控制。大會期望藉着得獎者的勵志故事，呼籲社會各界繼續支持控煙政策，同時鼓勵更多仍在猶豫的吸煙人士踏出第一步，為自己和家人的健康重啟無煙新生活。

第17屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃即將在6月展開。為人為己，及早戒煙，鼓勵身邊人戒煙，請到計劃網站了解及留意更多活動的內容及戒煙的資訊。

（資料由客戶提供）