港人北上消費　中國移動香港推「一咭兩地計劃」最多免3個月月費

港人北上熱潮不減，每逢周末，各個陸路口岸總是人頭湧湧。無論是到深圳品嚐美食、逛大型超市，或是到廣東省各地短線遊，流動數據已經成為不可或缺的「必需品」。



不過「小數怕長計」，頻繁穿梭兩地，跨境上網數據費逐漸成為港人的固定開支，甚至成為生活中頗大的「隱藏開支」。過去不少港人習慣每次過關前購買一至兩天的漫遊日費計劃（Day Pass）或儲值卡，但當大眾頻繁北上，逐次收費模式不僅成本高昂，在內地商場掃碼點餐或使用電子支付時，更可能經常遇上網絡「大塞車」。

中國移動香港推限時3月「5G一咭兩地計劃」最多免3個月月費

相較於傳統的漫遊日費，「一咭兩地」服務計劃近年成為市場新寵。這類計劃的最大優勢，在於客戶無需頻繁換卡，一個月費便能盡享兩地數據。在內地不僅能直接使用 Facebook、WhatsApp、Instagram 等港人常用的社交軟件，連線穩定度亦遠超一般的漫遊附屬設定，確保在乘搭高鐵或在大型商場購物時，電子支付依然暢通無阻。

對於每個月至少北上兩、三次的「常客」來說，如每次都要購買漫遊日費計劃（Day Pass）或儲值卡，「小數怕長計」，隨時比一般月費更昂貴。為針對這類頻繁穿梭兩地的用戶，中國移動香港（CMHK）推出「5G一咭兩地計劃」3月份限時優惠，只要是新號碼或攜號上台的客戶，選用指定計劃並簽約24個月，即可享有最多免3個月月費優惠。

以「5G一咭兩地計劃」入門級別的 $179月費計劃 為例，包含 50GB 的中國內地及香港共用數據，上台即免兩個月月費；若用戶對數據量有更大需求，選擇 $249（100GB數據中國內地及香港共用數據）或 $399（200GB數據中國內地及香港共用數據）的計劃，簽約24個月即可直接豁免三個月月費。對於每逢周末必定北上的「常客」而言，這無疑是最省錢的選項。

中國移動香港推出 3 月份限時優惠！凡新號碼／攜號上台客戶，選用指定 5G 本地／兩地服務計劃並簽約 24 個月，即可享免 2／3 個月月費優惠。

「5G本地服務計劃」兼顧留港消費為主、偶爾北上用戶

當然，並非所有市民都頻密北上。對於主要留在香港生活及工作，但偶爾會在假期北上探親或旅遊的用戶，中國移動香港（CMHK）在3月優惠同樣涵蓋的「5G本地服務計劃」或許是更彈性的選擇。

「5G本地服務計劃」（24個月合約）月費低至 $149，可享用100GB的本地5G數據，更「加碼」贈送 3GB 中國內地及澳門數據，足以應付一至兩天的行程，3月份內簽約同樣享有免兩個月月費優惠。而高用量用戶則可留意 $199（200GB本地數據） 及 $399（300GB本地數據） 的計劃，這兩款計劃不僅贈送高達 4GB 的內地及澳門數據，免月費優惠更增至三個月。在5G網絡普及、影片串流及高清視像通話成為日常的今時今日，大容量數據確實能減少「爆Data」的焦慮。

節省兩至三個月月費 變相增加「買餸基金」

在百物騰貴的環境下，精打細算已是市民的本能。以選用 $249 的「5G一咭兩地計劃」為例，獲豁免三個月月費，相當於直接節省了近 $750。把這筆省下來的電訊開支，轉化為北上逛超市的「買餸基金」或享用一頓豐富大餐，無疑是更為聰明的消費抉擇。準備「轉台」的用戶，不妨趁這次3月限時優惠，揀選最切合自己出行習慣的上網方案。

（資料及相片由客戶提供）