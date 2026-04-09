以數據為本、以成效為導向：香港網約車規管

香港正處於交通發展的關鍵時刻。政府《運輸策略藍圖》勾勒出清晰願景：以人為本、優化乘客體驗、擁抱創新。與此同時，網約車規管細節即將落實，此項規管將影響數百萬香港市民，以及來自世界各地、早已習慣以網約車出行的旅客。



作為在香港深耕多年的主要網約車平台，Uber 支持清晰的規則、嚴格的安全標準及透明的監管機制。為確保相關政策能切實回應政府願景以及以民為本的出行需求，我們建議須考慮以下關鍵原則：規管應避免對司機數量設立過分嚴苛的上限；任何初始限制至少應反映現有供應水平；制度應納入定期根據數據調整的動態檢討機制；政策應聚焦於成果，如候車時間及服務可靠性，同時為現有司機提供公平的過渡途徑。把握好這些落實細節，將決定香港能否維持市民所依賴的可靠交通選擇，並切實實現《運輸策略藍圖》所勾勒的智慧出行願景。

以數據為本 司機及乘客的真實處境

去年，共有250萬人在香港使用Uber——即每三名居民就有一人。當中包括來自149個國家、約100萬名訪港旅客。這項服務已深度融入香港市民的日常出行：上班族的每日通勤、家庭的接送需要，以及為超過30,000名活躍司機提供賺取靈活收入機會。網約車早已不是單純的交通工具選擇，而是香港生活不可或缺的一部分。

我們於2025年調查訪問了逾4,800名司機，當中31%完全依賴網約車作為唯一收入來源，超過60%從平台獲得至少一半收入。與此同時，60%的司機每周駕駛少於20小時——他們可能是接送子女上學的家長、或正處於職業轉換期尋求過渡性收入的人士，或是利用假日空閑尋求額外收入的人士。這種多元化的司機組成，令網約車供應得以靈活配合全日不同時段的需求變動，同時為他們提供靈活賺取收入的機會。

需求波動是網約車服務的一大核心特性。平台數據顯示，每日繁忙與非繁忙時段的需求差距可高達66%。僵化的配額或許在平日下午尚算足夠，但試想像周五深夜的蘭桂芳、中環早上繁忙時段，或啟德演唱會散場後，需求可以瞬間急增。唯有保持靈活的司機供應，方能應對突發需求，確保市民在最需要時能獲得服務。

國際經驗已印證了設立配額的風險。蘇格蘭格拉斯哥當局對網約車牌照設立上限，2019至2025年間即使需求增長47%，供應卻僅增8%。結果導致繁忙夜間時段的候車時間，較未設配額的愛丁堡或曼徹斯特長出近三倍，影響網約車服務最需要的可靠性。

跨境互聯的考量同樣重要。《運輸策略藍圖》強調「促進與大灣區互聯互通」，而大灣區旅客早已習慣便捷的網約車服務，他們同樣期望在香港享有同等便利。確保香港維持充足的司機供應，對於滿足大灣區旅客的期望、鞏固香港作為國際及區域樞紐的競爭力，至關重要。

規管應聚焦成果而非任意限制

若政府需要設定初始數量限制，該門檻應充分反映現有服務水平——以目前平台超過30,000名年度活躍司機的供應為基準，同時訂立清晰透明的機制，讓現有司機得以繼續駕駛。與此同時，建立基於實際數據的恒常檢討機制，確保政策應隨實際需求變化而作出相應調整。

更根本而言，有效的規管應聚焦於服務質素，而非單純的數量管控。我們應衡量真正重要的指標：乘客能否在合理時間內被接載？有需要時能否獲得服務？以實際到達時間（ATA）及行程完成率（C/R）等客觀數據，直接量化規管後網約車的服務質素與可靠程度，並據此作出調整，而非固定的數量上限。以成果為本的監管思維，才能真正保障市民利益。

真正以民為本的規管，應從司機審查、車輛要求以至保險訂立嚴格標準，從而保障乘客享有安全、靈活、可靠的出行服務，同時保留必要靈活性以確保服務可靠及司機的經濟機會。

展望智慧出行未來

《運輸策略藍圖》展望智慧出行、數據驅動決策與科技創新——這些願景，與靈活、以成效為導向的規管框架完全契合，相輔相成。讓香港把握這個機會，展示真正以民為本的規管：訂立確保安全、服務質素的政策，同時保留現代城市交通所需的靈活性。以數據為依據，以市民出行體驗為導向，香港可以建立一個可靠、包容且面向未來的交通系統。

作者鍾志霆 (Estyn Chung) 為 Uber 香港區總經理

(資料及相片由客戶提供)