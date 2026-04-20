中大賽馬會「智」為未來計劃　表揚教師以AI實現教學創新

配合國家「科教興國」及香港建設國際創科中心的藍圖，教育界全面邁向數字化教學新里程。行政長官李家超在去年《施政報告》中強調，需在中小學積極推廣數字教育，將人工智能（AI）融入日常教學，推動教育質素的提升。由中大賽馬會「智」為未來計劃主辦的「人工智能及創新科技教育卓越教學獎2025」頒獎典禮於今年3月6日圓滿舉行，旨在表揚於創科教學領域中有傑出貢獻的老師，肯定他們在推動教育轉型上的努力，並藉此凝聚業界精英，分享優秀的教學方案。



主辦單位邀請到多位嘉賓出席頒獎典禮，見證前線教師將AI融入課堂的卓越成果，包括香港特別行政區教育局副局長施俊輝博士太平紳士、香港賽馬會慈善事務部主管應鳳秀女士、教育局總課程發展主任（科技教育）林詠宜女士、香港中文大學副校長（教育）兼中大賽馬會「智」為未來計劃網上學習平台主領金國慶教授、香港中文大學教育學院院長、教育行政與政策學系張志強教授，計劃首席負責人任揚教授，計劃副負責人、課程發展小組主領兼評估及分析組副主領蒙美玲教授，計劃副負責人、評估及分析組主領蔡敬新教授，皇仁書院陳祥偉校長及樂道中學王志偉校長。

教育局副局長施俊輝博士在典禮致辭時表示，創新與數字科技發展一日千里，學校教育必須與時並進，方能應對新時代的挑戰。他說：「我們要讓學生不僅認識和懂得運用科技，更要學會慎思明辨、善用科技解難、發展創新思維，對創新科技抱持正確價值觀，培養對社會的責任感，造福人群。在教育數字化的轉型過程中，教師們的角色至為重要。今天獲奬的優秀教師，正是學校驅動創新科技教育的先鋒者，你們的專業精神和對創新教學的熱誠， 實在值得表揚。」

宣道會鄭榮之中學教師團隊 榮獲中學組「卓越教學獎」（中國語文教育）

本屆比賽以「AI教學及創新科技工具激發學生學習動機」為主題，吸引超過百位教師提交創新教案。在激烈角逐中，宣道會鄭榮之中學的黃希彤、陳健瑩、鄭嘉韵、楊淨嵐及黎名翰老師團隊脫穎而出，榮獲中學組「卓越教學獎」（中國語文教育），展現出卓越的教學創意與專業能力。

該獲獎教學團隊針對中五級寫作課題《一來到這裡，內心的煩惱一掃而空》，設計了一套結合AI與STEAM技術的課程。學生先透過VR裝置「遊歷」南生圍，掌握觀察技巧；再運用AI工具Deepseek學習「提示詞工程」，篩選寫作立意與素材。課程更加入跨學科挑戰，由Grok生成圖像並結合iCar進行圖文匹配，訓練學生的批判性思考及圖文轉換意識。

宣道會鄭榮之中學的老師團隊（左起）黎名翰、楊淨嵐、鄭嘉韵、陳健瑩、黃希彤認為，比賽為他們提供重新審視整個科組在AI與電子教學方面的成效，能夠協調並整合教學上的素材。

師生互動顯著提升 活用AI而非依賴科技

教學團隊發現，科技工具令課堂氣氛更活躍，顯著提升學生的學習主動性。雖然AI能提供即時回饋，老師強調學生仍需掌握精準的提示詞技巧，且AI生成內容偶有偏差，須由教師把關。團隊認為︰「科技始終是輔助工具，教學核心在於引導學生活用科技，確保獨立思考能力不被削弱。」

展望未來，團隊計劃將更多科技元素融入中文教學，例如設定專屬聊天機器人（Chatbot）作學習鷹架，或利用立體打印技術結合VR，增加觸覺及嗅覺體驗，打造更全方位的學習場景，幫助學生在科技輔助下更自信地掌握語言。

其他卓越教學獎得主：

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2026卓越教學獎現正開放報名 聚焦多樣性學習

隨著本屆獎項圓滿落幕，新一屆「人工智能及創新科技教育卓越教學獎2026」正式展開！下屆主題聚焦「以AI教學及創新科技工具照顧學習多樣性」，旨在鼓勵教師善用科技，支持不同學習需要的學生，推動教育模式創新與包容。有意參賽的教育工作者，現已開始接受報名，請勿錯過！

截止日期︰2026年5月31日

網上報名︰https://shorturl.at/CyQYo

詳情︰https://cuhkjc-aiforfuture.hk/index.php/ai-tea-2026

（資料及相片由客戶提供）