2026建造業青年大灣區交流計劃　聚焦建造業AI發展培育建造新一代

隨著國家「十五五」規劃將人工智能（AI）列為重點發展方向，建造業正迎來科技轉型的關鍵時刻。為使新一代認識建造業，並了解AI如何於工程項目大派用場，建造業議會青年事務委員會（建青委）將連續第四年舉辦「建造業青年大灣區交流計劃」（交流計劃），於暑假率領一眾中四至中六、修讀建造業相關科目的大專院校學生和在職建造業青年，走訪大灣區業界機構、學校及基建工程項目，並與當地青年交流，為有志投身業界的年輕人提供實習與考察平台，培育具備國際視野的建造業新一代。



橫跨粵港兩地雙向交流 考察AI應用與綠色建築

今年交流計劃將於7月22至30日舉行，為期八天半的活動橫跨廣州及香港，並以兩地學生雙向交流為目標。建造業科技轉型浪潮下，AI成不可或缺一環，參加者此行將有機會考察世界500強建造業機構，並與業界前輩互動，深入了解人工智能於工程項目及設備管理等範疇的實際應用，擴闊眼界、開托視野。

建青委特別與廣東工業大學合作，行程亦涵蓋學術交流環節，讓兩地學生互動並親手體驗設計建築相關項目，屆時亦會帶領參加者探討當前綠色建築技術的發展，包括可持續建築方法與新材料的應用。此外，參加者將考察古蹟，學習歷史文化保育與活化知識，欣賞傳統手藝，傳承工匠精神。除學習專業技術，參加者將參與社會服務，實踐社區關愛。交流計劃讓參加者了解大灣區發展，認識香港「背靠祖國，聯通世界」的優勢，加強國民身份認同。

2025建造業青年大灣區交流計劃參訪廣東工業大學

助學生拓展人際關係 獲取業界資訊

交流計劃在過去幾年大受歡迎，每屆平均有50人參與。歷屆參與學生認為能藉此拓展人際關係，認識來自不同院校的同學，並互相學習；家長表示行程有效啟發高中生的職業生涯規劃，協助子女更早認清未來的發展方向；而升學輔導老師亦指出，學生能透過活動為學校取得建造行業的一手資訊，對學校推動職業導向工作助益良多。

2025年 – 水塔模型搭建競賽

2025年 – 獅子洋通道項目實地探訪

本次活動招募對象包括中四至中六學生、修讀建造業相關科目的大專院校學生，以及由僱主推薦的在職建造業青年。香港學生名額共30個，將由建青委甄選。有興趣人士請於 2026年5月31日前填妥網上表格。

報名方法︰網上報名表格：https://forms.office.com/r/1f2A6BAJxC

報名截止日期：2026年5月31日 (星期日)

2026建造業青年大灣區交流計劃行程資訊

交流日期：

内地行程︰2026年7月22至7月25日

香港行程︰2026年7月26至7月30日早上

交流日數：共8.5日（内地4日 + 香港4.5日）

交流地點：香港及廣州

交流行程：

內地行程︰與內地大學進行學術交流、參觀建造業界機構或基建工程，城市觀光活動

香港行程︰參觀建造業界機構或基建工程、企業考察，參觀未來建造中心，學習成果分享

官方網頁︰https://www.hkic.edu.hk/zh-hk/news-and-events/event-list/details.2026-construction-youth-exchange-programme-in-gba

(資料及相片由客戶提供)