香港時裝節4月開幕｜6本地設計品牌糅合新舊物料碰撞出時尚變奏

永續與創新，是重塑未來時尚的兩大關鍵詞，而當傳統工藝與尖端科技的新物料交匯碰撞，便為時尚產業開創嶄新的方向。由香港貿易發展局主辦的香港時裝節（Fashion InStyle），將於4月27至30日在香港會議展覽中心舉行。此盛事匯集數百家環球參展商，提供紡織原材料、時裝科技及永續發展等全供應鏈採購平台。焦點展區「NEXT@Fashion InStyle」今年再度回歸，並由知名時尚品牌 Self-Portrait 主理人 Han Chong 擔任顧問，引領 6 組新銳本地設計師及品牌，聯乘 8 個環球物料供應商精選的新物料，以新舊物料的融合與變奏，展示新世代物料如何領航產業變革、實踐永續發展，並重塑時尚未來的無限可能。



香港時裝節（Fashion InStyle）將匯集來自世界各地的物料供應商。

「NEXT @ Fashion InStyle 」展區由香港特別行政區政府文創產業發展處（CCIDA）資助，並由菲律賓出任合作夥伴，菲律賓駐香港貿易投資中心（PTIC-HK）及國際貿易展覽和代表團中心（CITEM）支持，超過25家來自菲律賓的物料供應商，將帶來菲律賓時尚物料的獨特優勢，連同其他國家及地區約60家參展商，共同探索時尚未來新方向。展覽期間亦設有一系列研討會及交流聚會，聚焦並深入探討永續發展、創新科技及流行趨勢等主題，為業界提供前瞻視野和商脈連結。

NEXT@Fashion InStyle 演繹物料無限可能

今屆 NEXT@Fashion InStyle 聯乘企劃圍繞文化遺產、永續時尚，以及科技與功能性三大主題。6組參與設計單位以新物料為靈感，將創意發揮得淋漓盡致，透過工藝手法、物料演繹與多元拼接，帶來5組跨界企劃，全方位展示不同物料為時裝界帶來的無限潛能，為時尚帶來新衝擊。

可持續發展布料 x KOWLOONCITYBOY & aaaaalualu

企劃運用100%生物降解的 AlgaFila 海藻纖維與極具韌性的 Nanoflex 纖維，打造色彩斑斕的永續時尚。KOWLOONCITYBOY 的「Built to Be Wild」系列融合動物本能與工程設計，透過滑雪服廓形及針織工藝，將獸毛質感和冰球護具的語彙轉化為冬季制服。aaaaalualu則以「被苔蘚地衣覆蓋的銹蝕金屬碎片」為靈感，將自然感官轉化為具建築感的針織藝術。她除了採用AlgaFila外，還應用了兩款可持續紗線Loro及Tidy，體現科技與生態的共生。

KOWLOONCITYBOY品牌主理人、時裝設計師 Toki Wong 去年亦有參與企劃。

牛仔布料x NEVIDEBLA

獨立設計師品牌 NEVIDEBLA 創辦人 Jason Ying 主理「牛仔布料」企劃，以絲滑天絲牛仔布搭配針織配飾，詮釋兼具流動感與環境責任的時尚設計。系列靈感源自游牧式生活，強調模組化結構、耐用性及全年可穿性。核心物料「Cotton Sense」源於可持續管理森林的木漿纖維，達100%生物降解，賦予牛仔布柔韌垂墜感、絲滑觸感及優越的濕熱平衡功能。企劃亦採用具吸濕排汗、抗病毒等機能的WANDA功能性紗線。

自主研發布料x Ponder.er

PONDER.ER的企劃挑戰性別常規，以多種創新布料展現設計的無限潛力。系列靈感源於「城市叢林」與「流動建築」，透過交錯的褶皺與透視層次，回應城市結構與未完成美感。核心物料為自主研發聚酯纖維，包括採用扎經染色脈絡的經軸印花，創造如夜景般柔和漸變的視覺效果；此外，利用「定位裂紋」技術製成的褶皺面料，則能形成細密紋理與動態雙色視覺，並具備高效防潑水機能。

日常布料 x WILSONKAKI

新銳設計師葉嘉祺主理品牌WILSONKAKI，則以「日常」功能需求為探索方向，融合多種全天然織物與菌絲纖維，並採用全球最輕的 H2 物料，具備近乎零重力的輕盈感與卓越的防水、防風、高透氣性。系列運用 H2 輕薄裡布、羊毛混紡間棉、棉針織面料及Mylea™（菌絲純素皮革）。設計重點是透過 Chargeurs PCC lamination 和 bonding 工藝，將不同層次布料結合，整合材質特性，模糊內外界線。

傳統工藝布料x Tigerstrolling

Tigerstrolling的企劃延續對香港文化的探索，將非物質文化遺產宋錦與現代標誌性丹寧（牛仔布）融合，突破傳統工藝的應用場景。設計上，品牌利用宋錦的銀線刺繡模仿丹寧洗水效果，並以高級時裝剪裁重構宋錦製作的MA1外套和「I love HK」T恤。物料方面，採用了色澤華麗、圖案精緻的宋錦，以及100%生物降解的 Soft Spun牛仔布料。

香港時裝節（Fashion InStyle）將與香港時尚家品及家紡展（Home InStyle）、香港禮品及贈品展、香港國際印刷及包裝展、香港奢侈品包裝展同期舉行，五大生活產業展覽聯動發揮跨界協同效應，配合大會提供的線上線下支援服務，助全球買家跨領域無縫採購。

立即登記，親臨現場見證新舊物料的變奏如何重塑時尚界，並發掘最新的採購機會和商脈連結，萬勿錯過！

香港時裝節 Fashion InStyle

日期：2026年4月27至30日

地點：香港會議展覽中心

網頁：https://www.hktdc.com/event/fashioninstyle/tc

買家免費登記：https://tinyurl.com/yc6fbbas

（資料及圖片由客戶提供）