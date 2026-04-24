港鐵退役部件升級變環保樂器　港鐵義工與長者同奏促跨代共融

伴隨港人多年的港鐵列車退役後，港鐵為其部件賦予「第二生命」，透過升級再造（Upcycling）將市民日常熟悉的扶手柱、扶手環等變成環保敲擊樂器。港鐵今年義工月的重點活動「綠韻同奏・攜手創造鐵路和諧」於過去的周末舉行，逾25名港鐵義工與超過35名長者攜手，以這些獨特的樂器同場合奏，奏響了一段溫暖的樂章。



港鐵行政總裁楊美珍、人力資源總監暨「鐵路人 鐵路心」計劃策導委員會主席鄭惠貞，與「鐵路人 鐵路心」義工聯同共融樂團 True Colors Symphony，一起為浸信會愛羣社會服務處陳德生紀念長者鄰舍中心的長者們送上音樂與歡樂。

適逢港鐵義工月，港鐵舉辦「綠韻同奏・攜手創造鐵路和諧」活動為逾35名長者帶來一場特別的音樂會。

港鐵行政總裁楊美珍女士、人力資源總監暨「鐵路人 鐵路心」計劃策導委員會主席鄭惠貞女士，以及港鐵義工隊與長者合奏。

退役列車部件獲「第二生命」激勵長者享「第二人生」

港鐵義工從退役列車部件及營運中回收的物料中，選出逾80件物品，包括車廂內的扶手柱、扶手環、膠喉及安全帽等，將它們改造成獨一無二的敲擊樂器，並和長者一同為樂器進行升級改造，例如在扶手環加上果實外殼製成搖鈴，剪裁了的扶手柱加上安全帽，成為小鼓。

義工月活動籌備小組收集和拆卸退役列車部件，並進行前期加工。

早於活動開始前，來自港鐵不同部門的義工先接受True Colors Symphony的專業音樂培訓，學習帶領技巧及樂器改造方法，即場教授長者。任職鐵道車輛維修部的義工導航聯絡員李應時分享，長者們對將日常熟悉的列車部件變成樂器感到新奇有趣，因此在整個改造過程中都表現得非常投入，亦有長者與列車部件樂器自拍留念。

長者在港鐵義工隊指導下裝飾退役列車部件並學習簡單節拍，透過與長者的互動交流，傳遞溫暖和關懷。

港鐵行政總裁楊美珍女士表示，港鐵一直秉持以人為本的理念，致力推動共融文化，回饋社會。透過「鐵路人 鐵路心」義工計劃，港鐵同事走入社區，主動關懷及支援不同群體，將企業價值轉化為實際行動。她指出，是次活動充分展現同事的創意和「鐵路人」的精神，以實際行動為社區創造正面影響；港鐵希望以音樂作為跨代共通語言，突破背景、文化與年齡界限，促進人與人之間的連繫，透過音樂傳遞關愛及正能量。楊女士補充，活動同時結合環保元素，善用退役列車部件升級改造，體現港鐵在推動可持續發展及社區關懷方面的信念，與社會各界攜手，建立更關愛、更具凝聚力的社區。

促長幼交流 體現跨代共融

一眾義工用這些別具創意的「樂器」一起演奏及合唱陳百強經典歌曲《幾分鐘的約會》，這首曾在港鐵45周年品牌宣傳企劃中重新演繹的歌曲，長者們跟住音樂敲打拍子，譜出一曲溫暖的大合奏，共享敲擊樂帶來的歡樂。

參與長者感謝活動提供了一個難得的機會，讓一班老友記聚首一堂。他們認為親手製作樂器是很特別的體驗，需要「動腦筋設計和動手跟隨拍子操作樂器」，讓他們得以與年輕一輩打成一片，互相交流創意，體會到跨代共融的樂趣。

港鐵人力資源總監暨「鐵路人 鐵路心」計劃策導委員會主席鄭惠貞女士提到，計劃成立逾20年，每年均舉辦義工月，鼓勵更多同事參與義工活動。欣見今年義工月有逾百位同事積極投身其中，更成功籌備了以退役列車部件升級改造而進行的共融音樂演出，實踐環保理念。她指出，活動不單為退役列車部件注入「第二生命」，亦鼓勵長者發揮所長，享受充實而精彩的退休「第二人生」。

每年舉辦義工月 促社會共融

「鐵路人 鐵路心」義工計劃成立至今已超過20年，去年舉辦了380項義工活動，服務超過64,000名社區人士。今年義工月以「攜手前行 邁向智慧共融」為主題，推出了一系列多元化的活動，例如安排聽障人士子女及家庭參觀港鐵「站見」鐵路展、與智障人士參與專題工作坊，以及帶領少數族裔兒童參加安全工作坊並參觀車務控制中心等。未來，港鐵將繼續拓展社區服務，促進社會共融。

(資料及相片由客戶提供)