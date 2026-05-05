在 2026 年快速演變的商業環境中，AI人工智能已由「實驗階段」步入「全面實戰」。當生成式 AI 熱潮過後，企業該如何利用下一代技術突圍而出？《香港01》將於 5 月 15 日 舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」，帶你超越當前的 AI 框架，深入挖掘 Agentic AI (代理式人工智慧) 與自主決策系統的巨大商機。



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【研討會一】AI What’s next：解構下一代 AI 的商業化應用

嘉賓主持：香港電腦學會會長 陳俊偉先生

嘉賓講者：

Microsoft 香港區域科技長 許遵發先生

Wonderful 亞太區董事總經理 羅漢寧先生

AWS 香港解決方案架構部主管 胡廉威先生

Cisco 首席架構師及大灣區解決方案工程總監 黃光基先生

《香港01》企業人工智能升級轉型交流日 2026 💡

日期： 2026 年 5 月 15 日（星期五）

時間： 上午 10 時至下午 5 時

地點： 香港會議展覽中心 📢 按此免費預約入場 🤖

🔥 2026 絕不能錯過本次活動的 5 大理由：

雲集國際級科技巨頭： 20+ 場研討會及專題講座，向NVIDIA、Microsoft、AWS、Cisco、IBM 等業界領袖「取經」，剖析 AI 商用關鍵策略。

20+ AI 主題展位： 率先體驗超前 AI 技術與應用方案，即時提升公司營運與生意效率。

最新工具即學即用： 專家親授 Google Gemini 高效工作實戰技巧，助你職場與企業轉型。

直擊未來技術趨勢： 深度解構 Agentic AI、自主決策系統等如何重塑行業價值鏈。

拓展商務人脈網絡： 超過40個支持機構，建立跨行業高端人際網絡🤝。

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