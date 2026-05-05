AI 實戰轉型提升營運效能　行業領袖深度解構心得

在香港現今競爭激烈的商業環境中，AI 人工智能已經由「選擇題」變為企業生存的「必答題」。眾多港企面對數據不足、人才短缺及企業文化阻力，究竟該如何成功突圍？《香港01》將於 5 月 15 日 舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」，帶你走進一場毫無保留的「高管對話」，解構 AI 轉型的真實成功之道。



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【研討會】實戰轉型深度解構：行業領袖的 AI 轉型之旅

嘉賓主持：香港智慧城市聯盟 創辦人及榮譽會長 楊全盛教授

嘉賓講者：

InnoHK 督導委員會委員 林曉鋒教授

SHOPLINE 香港區副總經理 簡家樂先生

數碼港 智慧城市及數碼轉型總監 蔡偉傑先生

國泰 資訊科技解決方案總經理 凌紹安女士

《香港01》企業人工智能升級轉型交流日 2026 💡

日期： 2026 年 5 月 15 日（星期五）

時間： 上午 10 時至下午 5 時

地點： 香港會議展覽中心 📢 按此免費預約入場 🤖

🔥 2026 絕不能錯過本次活動的 5 大理由：

雲集國際級科技巨頭： 20+ 場研討會及專題講座，向 NVIDIA、Microsoft、AWS、Cisco、IBM 等業界領袖「取經」，剖析 AI 商用關鍵策略。

20+ AI 主題展位： 率先體驗超前 AI 技術與應用方案，即時提升公司營運與生意效率。

最新工具即學即用： 專家親授 Google Gemini 高效工作實戰技巧，助你職場與企業轉型。

直擊未來技術趨勢： 深度解構 Agentic AI、自主決策系統等如何重塑行業價值鏈。

拓展商務人脈網絡：超過40個支持機構，建立跨行業高端人際網絡🤝。

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