智賦中小企 AI 實戰攻略 　業界精英分享轉型突圍之道

資源有限的中小企如何利用 AI 反敗為勝？人工智能已不再是大企業的專利，而是中小企實現「逆市突圍」的必備武器。《香港01》將於 5 月 15 日 舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」，專門為香港中小企業主打造一場實戰指南，教你如何以最少資源換取最大效能。



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【研討會三】智賦中小企：AI 時代的突圍指南

嘉賓主持：香港中小型企業總商會會長 黎卓斌先生

嘉賓講者：

IBM 香港首席技術總監 李永輝先生

香港電訊 商業客戶業務 中小企業務高級副總裁 鍾潔欣女士

香港科技園公司 人工智能與數據副總監 廖永超先生

港深創科園 生態系統發展部副總監（人工智能）陳筱臧先生

《香港01》企業人工智能升級轉型交流日 2026 💡

日期： 2026 年 5 月 15 日（星期五）

時間： 上午 10 時至下午 5 時

地點： 香港會議展覽中心 📢 按此免費預約入場 🤖

🔥 2026 絕不能錯過本次活動的 5 大理由：

雲集國際級科技巨頭： 20+ 場研討會及專題講座，向 NVIDIA、Microsoft、AWS、Cisco、IBM 等業界領袖「取經」，剖析 AI 商用關鍵策略。

20+ AI 主題展位： 率先體驗超前 AI 技術與應用方案，即時提升公司營運與生意效率。

最新工具即學即用： 專家親授 Google Gemini 高效工作實戰技巧，助你職場與企業轉型。

直擊未來技術趨勢： 深度解構 Agentic AI、自主決策系統等如何重塑行業價值鏈。

拓展商務人脈網絡： 超過40個支持機構，建立跨行業高端人際網絡🤝。

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