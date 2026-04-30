人均$499起 玩轉澳門2日1夜 9大澳門特色酒店 睇張藝謀震撼駐場秀

想來一趟說走就走的短途旅行，又不想花太多時間規劃？這個「2日1夜澳門遊」絕對是近期明智之選。立即了解如何解鎖超高CP值的遊澳優惠，千萬別錯過！一次過搞定交通住宿、甚至連精彩表演都幫你安排妥當，輕鬆開啟一場快閃澳門之旅。學懂用最chill的方式玩盡澳門、食盡地道美食、買齊特色手信，順便享受一晚高性價比酒店，用最划算的價格，玩出奢華自在的感覺！



Mastercard 獨家同行船票 第二套起半價

出發澳門，最舒適的方式莫過於搭乘噴射飛航！即日起至2026年6月30日，Mastercard持卡人於官網或App購買一套來回船票（普通位或尊豪位），第二套起即享半價優惠！

打造高級感旅遊

如果是想慶祝周年紀念或想慰勞一下自己和家人，強烈推薦選擇尊豪位，同樣可享第二套半價優惠，在船上享受廚師每日精選餐膳、更寬敞的空間；下船後即乘坐免費專車前往指定目的地(須提前預約)！想同幾個閨蜜私密過澳門亦可以轉用至尊轎車服務，往返上環碼頭與澳門外港碼頭都有專車定點接送，彈性極高，讓妳從踏出門口那一刻起就感受到VIP級的優雅。同場加映：享用澳門境內包車服務，首兩小時亦只須$480 (原價：$300/小時)。

預訂詳情即睇：https://bit.ly/4n19dah

激抵 $499（每位）起 入住高CP值星級酒店+來回船票

想一秒走入懷舊風、歐陸風酒店打卡，還是方便到處逛才是你的所需？無論目標為何，由即日起至2026年6月23日，於噴射飛航網站可享套票優惠價低至HK$499（每位）訂購2人港澳航線船票連澳門酒店套票，有多達9間風格迴典的星級酒店給你選擇，絕對可以按你的旅行風格及日程，去揀選最適合你的酒店！

方便出走：澳門雅辰酒店

澳門雅辰酒店鄰近澳門科學館、漁人碼頭及大賽車博物館等景點，一雙腿已能遊走四周，景點即時到達！

識飲識歎：澳門葡京酒店

聽聞酒店房間最近剛完成新裝修，舒服度UP！酒店內琳瑯滿目的賭王藝術收藏品，不但讓你大開眼界，更可親身試由米芝蓮星級大廚Don Alfonso 家旅傳人掌名舵的Casa Don Alfonso，即使足不出戶都能擁有非凡享受。

刺激夠fun：葡京人酒店

設有室內跳傘、澳門飛索及高空滑索等驚險刺激的娛樂設施外，房間亦有超可愛LINE FRIENDS及浪漫滿分的南法普羅旺斯品牌歐舒丹為主題的住宿，絕對攞滿Fun！

歐陸風情：澳門十六浦索菲特酒店

法式設計超有氛圍，步行就到多個世界文化遺產如大三巴牌坊等；還可以順路逛福隆新街狂掃特色手信，最適合喜愛打卡又愛掃貨的人士選擇。

感受百世情懷：新中央酒店

擁有過百年歷史的新中央酒店，經活化後以結合歷史與精品住宿的特式酒店之一。酒店內的114間懷舊主題客房與陳設，讓你恍如走入時光隧道、回到20世紀年代。

遠離塵囂：鷺環海天度假酒店

鄰近黑沙海灘與充滿文青氣息的十月初五馬路，讓你感受慢活的精彩。酒店內設高爾夫球場，是少有的酒店設施；這裡是想遠離人群放鬆一下的最佳之選。

與世遺同行：澳門濠璟酒店

想遠離聲色，坐落西望洋山畔的濠璟酒店就是最佳之選！鄰近主教山及媽閣廟等世遺景點外，整座建築以歐陸古典風格設計，打卡一流；酒店步行即可抵達著名葡國料理餐廳及人氣竹昇麵店，品嚐地道美食！

感受文青生活：皇都酒店

附近的瘋堂斜巷與婆仔屋所瀰漫的葡式風情，形成擁有獨特風貎的文創區；再走進盧家大屋四周歎地道小吃，即能感受澳門人的日常。

景點與美食相伴：新麗華酒店

新麗華酒店則與知名的葡式蛋撻店相鄰，步行即到大三巴等與福隆新街等地，又可以品嘗道地豬扒包和杏仁餅，給舌尖來一次大滿足！

預訂詳情即睇：https://bit.ly/4267hUt

必睇震撼表演：張藝謀美高梅駐場大秀《澳門2049》套票+酒店低至半價！

除了在澳門到處遊歷，享受美食外，別錯過2026年澳門旅行的重頭戲《澳門2049》，由張藝謀導演率領全球頂尖團隊特別為美高梅打造，屬澳門年度熱話之一。結合了「非遺文化」與「黑科技」的《澳門2049》，不但能看到中華文化精粹，在582位荷里活規模的幕後團隊操刀下，演變成一場衝擊想像的舞台藝術。現時《澳門2049》旅遊套票+酒店住宿更低至半價！透過噴射飛航官網或手機應用程式即可以獨家優惠價$560（每位）訂購二人旅遊套票，價錢已包含香港澳門來回船票及C區表演門票，性價比極高，一生必睇之作！同時，大家亦可以加購價$520享受雙人星級酒店住宿一晚（須於星期三、四、日的指定演出日子出發並入住），show後可以chill住一晚才回港。

預訂詳情即睇：https://bit.ly/4cUi8pl

*所有優惠受條約及細則約束

（資料由客戶提供）